Ghassan Massoud’dan 'TRT 12 Punto' ödül gecesine damga vuran konuşma: Filistin, ilelebet Filistinlilerindir

15 Temmuz 2024 12:36 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 12:44

'Ters Yüz 2' sinema sektörünü altüst etti! Firmanın çok kazanan filmi oldu

'Ters Yüz 2' sinema sektörünü altüst etti! Firmanın çok kazanan filmi oldu

Türkiye’de sinema sektörüne yönelik yapılan ilk ve tek proje olma özelliği taşıyan “ TRT 12 Punto”da ödüller dün akşam gerçekleştirilen ödül töreniyle sahiplerini buldu. Gecede ödül veren TRT 12 Punto jüri üyesi, ödüllü usta oyuncu Ghassan Massoud’un konuşması geceye damga vurdu.

"TRT Uluslararası Ortak Yapım" kategorisinde yönetmen Stephan Komandarev'in "Made in EU" projesine ödülünü takdim eden Ghassan Massoud, sahnede "Türkçe'de, Arapça'da ve tüm dünya lügatlarında Filistin, bugün ve yarın ilelebet Filistinlilerindir" dedi.

AÇIK HAVADA 'FİLİSTİN SİNEMASI ÖZEL GÖSTERİMLERİ' YAPILDI

Bu yıl TRT 12 Punto kapsamında Filistin sinemasının güncel ve önemli filmleri “Filistin Sineması Özel Bölümü”nde izleyicilerle buluştu.

Filistin’deki soykırıma karşı farkındalığı artırmak, empati geliştirmek ve fikir paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Filistinli yönetmenler Maha Haj, Kamal Aljafari ve Mai Masri TRT 12 Punto’nun konuğu olarak İstanbul’a geldi.

“Filistin Sineması Özel Bölümü” kapsamında; yönetmen Maha Haj’ın Akdeniz Ateşi (Mediterranean Fever), yönetmen Kamal Aljafari’nin Bir Fedai Filmi (A Fidai Film), yönetmen Annemarie Jacir’in Düğün Davetiyesi (Wacib) ve yönetmen Mai Masri’nin 3000 Gece (3000 Nights) filmleri izleyicilerle açık hava gösterimlerinde buluştu.