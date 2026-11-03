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Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 09:15

Görenler kabir zannediyor ama yaklaşınca gerçek başka! Tam 200 yıllık

Erzurum Palandöken ilçesinde Osmanlı'dan günümüze miras kalan bir eser büyük ilgi görüyor. Görenlerin kabir sandığı eser 200 yıllık oluşumuyla tarihe ışık tutuyor.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 09:15

Osmanlı Devleti’nden günümüze ulaşan tarihi eserler çeşitli şehirlerde hikayeleriyle dikkat çekiyor. ’un ilçesinde bulunan ve 1823 yılında yaptırılan Rauf Paşa Namazgâhı birçok vatandaş tarafından kabir zannediliyor, görüntüsüyle ilgi görüyor.

Görenler kabir zannediyor ama yaklaşınca gerçek başka! Tam 200 yıllık

Köşk Parkı'nın güneyinde bulunan Rauf Paşa Namazgâhı, dönemin Erzurum Valisi Mehmet Emin Rauf Paşa tarafından yaptırıldı. Osmanlı döneminde cami veya mescidin bulunmadığı alanlarda insanların ibadetlerini yerine getirebilmesi amacıyla yapılan namazgâhlar, özellikle mesire alanları ve yol güzergâhlarında kullanılıyordu.

Görenler kabir zannediyor ama yaklaşınca gerçek başka! Tam 200 yıllık

200 YILLIK TARİHİ YAPI KORUNUYOR

Rauf Paşa Namazgâhı'nın mihrap taşı üzerinde yer alan kitabe, yapının geçmişine ışık tutuyor. Mihrap taşının üzerindeki bitki motifleri, orta bölümdeki yazı ve alt kısmındaki kandil motifi dikkat çekiyor. Mihrap taşının güney yüzünde geçmişte bir çeşmenin de bulunduğu, ancak çeşmenin günümüze ulaşmadığı belirtiliyor. Tarihi namazgâh, zarar görmemesi amacıyla çevresi koruma altına alınarak üzeri kubbeyle örtülü şekilde muhafaza ediliyor.

Görenler kabir zannediyor ama yaklaşınca gerçek başka! Tam 200 yıllık

Araştırmacı yazar Taner Özdemir, Rauf Paşa Namazgâhı'nın geçmişine ilişkin, "Namazgâh eskiden camilerin, mescitlerin olmadığı yerlerde insanların ibadetlerini yerine getirdikleri yerler olarak biliniyor. Erzurum'da da o dönem burası Yukarı Köşk ve Köşk civarı mesire alanı olduğu için insanlar buraya geldiklerinde namaz kılarken zorluk çekiyorlarmış. Dönemin Erzurum Valisi Mehmet Emin Rauf Bey tarafından 1823 yılında bu namazgâh yapılmış" dedi.

Görenler kabir zannediyor ama yaklaşınca gerçek başka! Tam 200 yıllık

MİHRAP TAŞINDAKİ MOTİFLERE DİKKAT ÇEKTİ

Namazgâhın mimari özelliklerine de değinen Özdemir, "Önceden mihrabın olduğu yerde çeşme de varmış ama şu anda çeşme aktif olarak sürmüyor. Namazgâhın mihrabının üst kısmında bitki motifleri var, orta kısmında tabela, alt kısmında kandil var. Yine Erzurum'un önemli manevi ve turizme kazandırılacak önemli güzergâhlarından birisi Rauf Paşa Namazgâhı'dır" diye konuştu.

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ETİKETLER
#Erzurum
#Osmanlı Devleti
#palandöken
#Rauf Paşa Namazgâhı
#Mehmet Emin Rauf Paşa
#Kültür - Sanat
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