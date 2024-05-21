Gözlerin sanata dönüştüğü meslek! İris fotoğrafçılığının detayları

21 May 2024 12:00 - Güncelleme : 21 May 2024 12:00

İnsan gözünde göz rengini belirleyen, gözün ön kısmında saydam bir katmanın arkasında bulunan ve göz bebeğini çevreleyen ‘iris’ fotoğrafçılğı son dönemde oldukça popülerleşmeye başladı. Göz rengini belirleyen pigmentasyonun yanı sıra, kişinin genetik özelliklerini de yansıtan benzersiz bir desene sahip olan İris, her bireyde farklı olup adeta parmak izi gibi benzersiz bir kimlik oluşturuyor.

Göz bebeğinin ışık miktarını kontrol ederek görme fonksiyonunu düzenleyen iris, son zamanlarda fotoğrafçılık alanında da ilgi çeken bir konu oldu. Sivas’ta İris fotoğrafçılığı yapan Suat Duman, ilgi ve alakanın oldukça yoğun olduğunu ifade ederek, genellikle yeni nişanlamış, evlenmiş çiftler ve çocuklu ailelerin bu fotoğrafı tercih ettiğini belirtti.

ZOR AMA OLDUKÇA KEYİFLİ

Uzun zamandır fotoğrafçılığın çeşitli dallarını yapmaya başladığını belirten Suat Duman şunları ifade etti:

“Son zamanlarda özellikle yurt dışında popüler olan ve ülkemizde de popülerleşmeye başlayan iris fotoğrafçılığını Sivas'ta yapmaya başladım. ‘İris’ insanın göz bebeği üzerindeki fotoğrafının çekilmesi anlamına geliyor. Bunları çekerken genellikle hediyelik tarzı ürünler yapıyoruz. Çekimi zor ama sonuç olarak baktığınız zaman oldukça keyifli bir fotoğrafçılık dalı diyebilirim.

Yurt dışında bu zaten popülerdi. Özellikle Almanya, Fransa gibi ülkelerde ciddi anlamda popülerlik mevcuttu. Türkiye'de yaklaşık üç yıldır popüler. Biz kendi müşterilerimizi zaman zaman çekiyorduk ama daha sonra bu işi ticarileştirip faaliyete dönüştürdük. Stüdyomuzun bir kısmını iris fotoğrafçılığı konusunda geliştirdik. Çekimlerimizi bu şekilde yapıyoruz”

"BÜYÜLEYİCİ BİR GÜZELLİĞE SAHİP"

Sivas’ta İris fotoğrafçılığına karşı oldukça yoğun bir ilgi olduğunu ve genellikle yeni nişanlamış, evlenmiş çiftler ve çocuklu ailelerin bu fotoğrafı tercih ettiğini ifade eden Duman şöyle devam etti:

"Fotoğraflarını çekiyoruz, düzenlemelerini yapıyoruz. Düzenlemelerini yaptıktan sonra kişinin tercihine göre anahtarlık, kolye, tablo, cam baskı çerçeveli fotoğraf artık ne istiyorsa, nasıl bir ürün istiyorsa ona göre ürünü hazırlayıp teslim etmeye gayret ediyoruz. Herkesin göz bebekleri herkesin birbirinden farklı. Tüm göz bebekleri birbirinden eşsiz farklı diyorlardı.

Çekmeye başlayınca bunu gayet güzel bir şekilde gördük. Yani özellikle şu şekilde oluyor bazı durumlarda vatandaş dışarıda gözünün mavi olduğunu zannedebiliyor ama çekimini yaptığımız zaman göz renginin farklı olduğu ortaya çıkıyor. Kendisi de şaşırıyor. Özellikle retina kısmı iris retinası eşsiz büyüleyici bir güzelliğe sahip olduğu için gerçekten farklı fotoğraflar, farklı hissiyatlar ortaya çıkabiliyor. Aynı parmak izi gibi eşsiz olduğunu birbirinden farklı olduğunu söylememiz gayet normal.”