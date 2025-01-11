Halloween değil Koleda! Türkiye’nin korkutan geleneği başladı

11 Ocak 2025 19:30 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 19:59

Halloween sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Türkiye’de bin yıllık bir Balkan geleneği olan Koleda, korkutucu makyajlar, maskeler ve beyaz çarşaflar eşliğinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. İşte renkli kareler...

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, teması "korkutmak" olan bin yıllık Balkan geleneği "Koleda", bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Büyükmandıra Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, bu yıl 7. kez katılımcıları bir araya getirdi.

Kültür Park’ta kurulan stantlarda katılımcılar, yüzlerini korkutucu makyajlarla süslerken, bazıları ise maske takarak omuzlarına beyaz çarşaflar aldı. Etkinlik alanındaki korkutucu figürlerle fotoğraf çektiren vatandaşlar, birbirlerini korkutmak için havanın kararmasını bekledi. Akşam saatlerinde katılımcılara kabak tatlısı ikram edileceği duyuruldu.

"BİN YILLIK POMAK GELENEĞİ"

Etkinliğin organizatörü Ramazan Akcan, Koleda’nın bir Pomak geleneği olduğunu belirterek, bu yıl yaklaşık 30 bin yerli ve yabancı katılımcı beklediklerini söyledi. Akcan, “Korku kıyafetleri ve makyajla kötü ruhların uzaklaştırıldığına inanılan bu gelenek Balkanlardan buralara taşındı. Her yıl daha büyük bir organizasyon yapıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından tur şirketleri de etkinliğe ilgi gösteriyor,” dedi.

"EĞLENCE, MAKYAJ, KORKU HER ŞEY MÜKEMMEL"

Etkinliğe İstanbul’dan katılan Serhat Gökay, Koleda’ya olan hayranlığını şu sözlerle ifade etti: “Yıllardır bu etkinliği duyuyordum ama ilk kez katılmak kısmet oldu. Gerçekten inanılmaz bir atmosfer var. Eğlence, makyaj, korku her şey mükemmel. Herkesin bu etkinliği en az bir kez deneyimlemesi gerektiğini düşünüyorum.”

Koleda etkinliği, Balkanların köklü geleneklerini yaşatarak katılımcılara hem eğlence hem de kültürel bir deneyim sunmaya devam ediyor.