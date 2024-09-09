Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'dan sevenlerini üzen sözler: Yeni kararını açıkladı

09 Eylül 2024 23:59 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 00:06

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmasının ardından ilk kez kamera karşısına geçti. Rahatsızlığı sebebiyle tedavinin sürdüğünü açıklayan Ortaylı hastalığı nedeniyle sert tepkilere maruz kaldığını söyledi. Ortaylı bundan sonra hayatının yavaşlayacağını duyurdu.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak katılacağı programı iptal etmişti. Ortaylı'nın tansiyon sıkıntısı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı açıklanmıştı. Günler sonra kamera karşısına geçen Ortaylı sağlık durumunun ciddiyetini belirterek bu süreçte hayatını yavaşlatacağını duyurdu.

"HAYATIM BİRAZ YAVAŞLAYACAK"

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Bilecik Belediyesi'nin, 6 Eylül Bilecik’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yılı Etkinlikleri kapsamında düzenlenmesi planlanan sempozyumuna katılamamıştı. Ortaylı sevenlerinin kendisini merak etmesi üzerine videolu açıklama yayınladı. Ortaylı şunları söyledi:

"Çok değerli, sevgili okuyucularım, yazın sonunda bir yorgunluk oluyor. Bir müddettir Koç Hastanesi’nin değerli doktorlarının ve hemşirelerinin kontrolünde tedavi görüyorum. Bu tedavinin bazı hallerde sert tepkileri oluyor. Bir iki haftalık dinlenme süreci içindeyim. Bu dinlenme dağların tepesine çekilmek şeklinde olmayacak. Hayatım biraz yavaşlayacak. Yazılarıma odaklanacağım ve bazı programlara katılacağım. Yeni kitaplarım için okuma faslına dikkat edeceğim. Zannediyorum birkaç ay içinde tekrar canlanmış olacağım. Gösterdiğiniz ilgi beni fevkalâde duygulandırdı, mutlu etti. Galiba bir yazarın ve bir hocanın hayatındaki en önemli olay onu takip edenlerin ilgisi ve sevgisidir. Buna kavuşmak büyük bir mutluluk. Hepinize sağlıklı günler dilerim."