İHA, Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nden 5 ödül aldı

01 Haziran 2024 00:38 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 00:38

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen BGC Başarı Ödülleri Yarışmasında dereceye giren basın mensuplarının ödülleri, BGC Nilüfer Sahnesinde düzenlenen törenle verildi. Geniş bir katılımla gerçekleşen ödül töreninde 12 başarı, 8 mansiyon ödülü verdi. İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü ekibi de 5 ödüle layık görüldü.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, yarışma jürisinin titiz bir çalışma göstererek aday olan 114 eseri tek tek incelediğini ve titiz bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

5 ÖDÜL ALDI

İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü'nde çalışan Abdullah Bozkurt televizyon aktüel ve spor kategorilerinde iki başarı, Ahmet Burak Öztürk televizyon haber dalında başarı, Samet Doğru da spor fotoğrafı dalında başarı ve fotoğraf genel kategorisinde mansiyon ödüllerine layık görüldü.

Ödül törenindeki konuşmasında basının sorunlarına ve çözüm önerilerine yer veren BGC Başkanı Nuri Kolaylı, “Sektörümüzde yaşadığımız en önemli sorunumuz, halen bir Basın Meslek Yasası’nın olmayışıdır” dedi. Nuri Kolaylı törendeki konuşmasında şunları söyledi.

Sektörü zor durumda bırakan “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi”ne de temas eden Nuri Kolaylı, "Pandemiden bu yana ekonomik darboğaz içindeki yerel basınımız, 13 Mayıs 2024 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” kapsamında uygulamaya konulan kısıtlamalarla tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bilindiği gibi yerel basının tek geliri, abone satışları, reklamlar ve Basın İlan Kurumu aracılığıyla alınan resmi ilanlardır. Ancak “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” kapsamında getirilen kısıtlamalarla yerel basının bu gelirlerinde önemli oranlarda azalma yaşanacaktır. Pandemiden bu yana yaşanan ekonomik sorunlara göz attığımızda; Gazete maliyetlerini oluşturan kâğıt, kalıp ve mürekkep başta olmak üzere tüm malzemelerin döviz cinsinden fiyatları artmış, medya kuruluşlarının girdileri Dolar bazında yüzde 50’ye varan oranlarda yükselmiş, genel giderlerdeki ve asgari ücretteki artışın da etkisiyle yüzlerce yerel medya kuruluşu kapanma noktasına gelmiştir. Bu ortamda uygulamaya konan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, adeta yerel basının idam fermanıdır. Demokrasilerin gelişimine katkıda bulunan ve halkın özgür haber alma hakkı doğrultusunda kamusal görev üstlenen yerel basının yaşatılması için; Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ndeki olumsuz uygulamaların iptal edilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Törende İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ve CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de birer konuşma yaptı.

Bursa Milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Osman Başeğmez, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Uludağ Üniversitesi Genel Sekreteri Osman Dikmen ve MHP İl Başkan Yardımcısı Sertaç Yurdacan tarafından 2023 yılının başarılı gazetecilerine plaket ve ödüllerin sunulmasının ardından BGC Nilüfer Sahnesi fuaye alanında organize edilen kokteylde Bursa protokolü ve medya mensupları bir araya geldi.