İlber Ortaylı'dan geçer not aldı: 'Hiç sıkılmadan bir saat izledim'

17 Ocak 2025 03:53 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 04:05

Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk basın toplantısı üzerine hazırlanan belgeselin galasına katılan tarihçi İlber Ortaylı beğenisini anlattı. Ortaylı geçtiğimiz haftalarda bir televizyon programında yaşadığı tartışmayla ilgili de ilk kez konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ocak 1923'te Kocaeli​'de gerçekleştirdiği ilk basın toplantısının konu alındığı "Cumhuriyet'in İlk Durağı: İzmit​" belgeselinin galası, İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Tarihi ve kültürel öneme sahip bu projeyle Cumhuriyet​'in ilk adımlarının atıldığı İzmit, bir kez daha vurgulandı.

İLBER ORTAYLI​'DAN BELGESEL YORUMU

Belgeselin yönetmeni Nebil Özgentürk'ün moderatörlüğünde düzenlenen oturumda Prof. Dr. İlber Ortaylı, projeyi ilgiyle izlediğini ifade ederek, "Bu belgesel çok iyi hazırlanmış, hiç sıkılmadan bir saat boyunca izledim. Bir kere hiç sıkılmadan 1 saat oturdum, bana 1 saat belgesel zor seyrettirirsiniz. Emeği geçen herkesi tebrik ederim" dedi. Ortaylı, ayrıca yakın zamanda yaşanan bir tartışmaya ilişkin soruya yanıt vererek, hoşgörünün önemine dikkat çekti.

Ortaylı, geçen ay bir televizyon programında bir konukla yaşadığı tartışmanın ardından stüdyoyu terk etmesine ilişkin soruya da kimseye çok kızgınlığının olmadığını ifade ederek, herkesin birbirini anlamaya çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.