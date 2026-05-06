İMÇ, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, MESAM ve MÜYAP katkılarıyla hayata geçirilen etkinlik; plak kültürünün doğduğu, sanatçıların ilk adımlarını attığı bu tarihi mekânda geçmiş ile geleceği bir araya getirmeyi amaçlıyor. İMÇ’nin köklü müzik mirasını yeniden gündeme taşıyacak organizasyon, söyleşi ve imza günlerinden oluşan zengin programıyla dikkat çekiyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İMÇ Müzik Günleri başlıyor: Müziğin hafızası yeniden canlanıyor İMÇ, plak kültürünün doğduğu tarihi mekânda geçmiş ile geleceği bir araya getirmeyi amaçlayan ve söyleşi/imza günleri içeren bir müzik etkinliği düzenliyor. Etkinlik, İMÇ, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, MESAM ve MÜYAP katkılarıyla hayata geçirilmiştir. Cumartesi günü Orhan Gencebay ve Selami Şahin, Pazar günü ise Seyyal Taner, Nil Burak, Yeliz, Coşkun Sabah ve 90'lar sanatçıları sahne alacak. Etkinliğin medya sponsorları Kral FM, Kral POP Radyo ve Radyo Alaturka'dır. Her iki gün de saat 10.00'da kapı açılışı ile başlayacak ve Ilgaz Ergül DJ performansıyla etkinliğe eşlik edecektir.

CUMARTESİ PROGRAMI DOLU DOLU GEÇECEK

Etkinliğin ilk günü olan 9 Mayıs Cumartesi, saat 10.00’da kapı açılışıyla başlayacak. Saat 10.30’dan itibaren Ilgaz Ergül gün boyu DJ performansıyla etkinliğe ritim katacak.

Saat 14.00’te Orhan Gencebay, MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül moderatörlüğünde söyleşi ve imza etkinliğiyle müzikseverlerle buluşacak. Ardından saat 15.30’da Selami Şahin, Radyo Alaturka Meltem Mendi moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşi ve imza etkinliğiyle sahnede olacak. Günün son etkinliği ise saat 17.00’de düzenlenecek Whisky imza günü olacak.

PAZAR GÜNÜ NOSTALJİ VE USTA İSİMLER SAHNEDE

10 Mayıs Pazar günü programı yine saat 10.00’da kapı açılışıyla başlayacak. Saat 10.30’dan itibaren Ilgaz Ergül gün boyu performansıyla etkinliğe eşlik edecek.

Saat 14.00’te Seyyal Taner, Nil Burak, Yeliz ve Hakan Eren; Murat Beşer moderatörlüğünde söyleşi ve imza etkinliğinde bir araya gelecek.

Saat 16.00’da Coşkun Sabah, Radyo Alaturka Meltem Mendi moderatörlüğünde müzikseverlerle buluşacak. Günün finalinde ise saat 17.00’de “Şimdi 90’lar” başlığı altında Sibel Alaş, Jale, Erdal Çelik, Metin Özülkü ve Bora Ebeoğlu; Murat Beşer moderatörlüğünde nostaljik bir buluşmaya imza atacak.

Müziğin üretim ve paylaşım kültürünü yeniden hatırlatmayı hedefleyen İMÇ Müzik Günleri, tüm müzik profesyonellerini ve müzikseverleri bu eşsiz atmosferi birlikte yaşamaya davet ediyor.