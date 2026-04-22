Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Işık Üniversitesi 30. yıl kutlama konseri

SUNART•İST Uluslararası Piyano Yarışması & Festivali kapsamında, Işık Üniversitesi’nin 30. yıl kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilecek bu özel gala konseri, sanatseverlere ilham verici bir müzik deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Işık Üniversitesi 30. yıl kutlama konseri
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 17:29

Konserde, SUNART•İST 2025 Uluslararası Piyano Yarışması’nın ödül sahibi seçkin genç piyanistleri sahne alacaktır.
Özgür Deniz Akbay, Leila Orhan, Hediye Yücel, Çağın Ata Ekici, Elif Anastasia Çavdar, Almina Yücel, Hamit Erdem Özpolat, Aylin Kılıç, Barış Tümkaya ve Duru Ercoşkun’dan oluşan bu özel kadro, klasik müzik repertuvarının önemli eserlerini senfonik orkestra eşliğinde seslendirecektir.

HABERİN ÖZETİ

Işık Üniversitesi 30. yıl kutlama konseri

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
SUNART•İST 2025 Uluslararası Piyano Yarışması'nın ödül sahibi genç piyanistleri, senfonik orkestra eşliğinde klasik müzik repertuvarından eserler seslendirecekleri özel bir konser verecektir.
Konserde, yarışmanın ödül sahibi seçkin genç piyanistler sahne alacaktır.
Genç piyanistler, klasik müzik repertuvarının önemli eserlerini senfonik orkestra eşliğinde seslendirecektir.
Konser programında Franz Schubert, Béla Bartók, Myroslav Skoryk, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart ve Fazıl Say gibi bestecilerin eserleri yer alacaktır.
Konser, Orkestra Akademik Başkent Müzik Direktörü Orhun Orhon yönetiminde gerçekleştirilecektir.
Gecenin finalinde Kırgızistan Onurlu Devlet Sanatçısı Dr. Talgat Arakeev sahne alacaktır.
Konser, 5 Haziran 2026 tarihinde Işık Üniversitesi Şile Kampüsü Oditoryum'da saat 15.00'te ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

Genç yaşta sanatçıların orkestra eşliğinde sahne deneyimi kazandığı bu proje, Türkiye’de nadir gerçekleştirilen, pedagojik ve sanatsal açıdan yüksek değer taşıyan özel bir girişimdir. Bu yönüyle , yalnızca bir performans değil; aynı zamanda genç müzisyenlerin sahne gelişimine katkı sunan önemli bir sanat platformu niteliği taşımaktadır.

Konser programında Franz Schubert, Béla Bartók, Myroslav Skoryk, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart ve Fazıl Say gibi bestecilerin eserleri yer almaktadır.

Konser, kuşağının önde gelen orkestra şeflerinden biri olan, Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi ve Orkestra Akademik Başkent Müzik Direktörü Orhun Orhon yönetiminde gerçekleştirilecektir.

Gecenin finalinde ise, Kırgızistan Onurlu Devlet Sanatçısı unvanına sahip piyanist ve akademisyen Dr. Talgat Arakeev, virtüöz repertuvarıyla sahne alarak konseri taçlandıracaktır.

Tüm sanatseverler bu özel konsere davetlidir.

Işık Üniversitesi Şile Kampüsü – Oditoryum 5 Haziran 2026 / 15.00

Giriş ücretsizdir.

ETİKETLER
#konser
#Klasik Müzik
#Piyano Yarışması
#Genç Piyanistler
#Senfonik Orkestra
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.