Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 12:07

İstanbul’da tarih yeniden kapılarını açıyor: 10 binden fazla eser sergilenecek

Topkapı Sarayı'nın birinci avlusunda bulunan tarihi Darphane-i Amire yapı topluluğu, restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmalarının ardından 5 ihtisas müzesiyle ziyarete açılacak.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
İstanbul’da tarih yeniden kapılarını açıyor: 10 binden fazla eser sergilenecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 12:07

Topkapı Sarayı'nın birinci avlusunda bulunan tarihi Darphane-i Amire yapı topluluğu, restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmaları tamamlandı. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 17 bin metrekarelik alanda porselen, hüsn-i hat, silah, harita ve endüstri tarihi başlıklarında 5 ihtisas müzesi oluşturuldu. Darphane-i Amire yerleşkesinin 24 Ekim Cumartesi günü ziyaretçilere açılması planlanıyor.

İstanbul’da tarih yeniden kapılarını açıyor: 10 binden fazla eser sergilenecek

Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Darphane-i Amire'nin Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirası açısından önemli bir yapı topluluğu olduğunu belirtti. Topkapı Sarayı'nın bahçesindeki yapıların Osmanlı Devleti'nin para basım faaliyetlerine ev sahipliği yaptığını ifade eden Yıldız, yerleşkenin 17 dönümlük alana yayıldığını ve 17 yapıdan oluştuğunu kaydetti.

İstanbul’da tarih yeniden kapılarını açıyor: 10 binden fazla eser sergilenecek

Yıldız, Darphane-i Amire'nin 2019'da Milli Saraylar'a devredilmesinin ardından bilim kurulunun öncülüğünde restorasyon hazırlıklarına başlandığını aktararak, "Bazı yapılar gerçekten yok olmak üzere olan tarihi miras konumuna düşmüştü. Bu 7 yıllık sürecin sonunda şunu memnuniyetle ifade edebilirim ki yine bilim kurulumuzun öncülüğünde fevkalade iyi bir netice almış bulunuyoruz yapıların restorasyonuyla." dedi.

İstanbul’da tarih yeniden kapılarını açıyor: 10 binden fazla eser sergilenecek

Restorasyonun ardından tarihi yapıların yeni işlevler kazandığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Bilim insanlarının yönlendirmeleri doğrultusunda yerleşkede 5 müze oluşturuldu. Bu çok önemli çünkü Topkapı Sarayı başta olmak üzere Milli Saraylar koleksiyonlarında burada görmüş olduğunuz bu 5 müzede sergilenen her biri hazine niteliğinde çok önemli koleksiyonlar bulunuyor. Biz bunlardan Hat Müzesi'nin içerisindeyiz. Hat Müzesi'nde, Topkapı Sarayı'nın dünyaca ünlü hatları yer alıyor. Burada 2 bin parça eser sergiliyoruz ve şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki Türk hat sanatının bütün abide şahsiyetlerinin en muazzam eserleri burada."

İstanbul’da tarih yeniden kapılarını açıyor: 10 binden fazla eser sergilenecek

Yaklaşık 12 salondan oluşan Hat Müzesi'nin ardından Porselen Müzesi'nin 19 sergi salonundan oluştuğunu aktaran Yıldız, Çin porselenlerinin yanı sıra Avrupa ve yerli porselenlerden örneklerin de müzede yer aldığını anlattı.

İstanbul’da tarih yeniden kapılarını açıyor: 10 binden fazla eser sergilenecek

Yıldız, uzun süredir porselen koleksiyonunu bir arada sergilemeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Bu avlulu binalar bize bu imkanı sağladı. Gerçekten 5 bin 300 parça porseleni sergilediğimiz muazzam bir müzeye kavuşmuş olduk. Ben ilgililerinin memnuniyetle gezeceğini düşünüyorum. Dünyanın en önde gelen müzelerinden bir tanesi tesis edildi." dedi.

İstanbul’da tarih yeniden kapılarını açıyor: 10 binden fazla eser sergilenecek

SİLAH VE ENDÜSTRİ TARİHİ KOLEKSİYONLARI DA ZİYARETE AÇILDI

Darphane-i Amire'de oluşturulan Esliha-i Hümayun Müzesi'nde yaklaşık 2 bin 500 silahın sergilendiğini bildiren Yıldız, koleksiyonda Osmanlı padişahları ve devlet adamlarına ait silahların yanı sıra farklı medeniyetlerden örneklerin de bulunduğunu söyledi.

İstanbul’da tarih yeniden kapılarını açıyor: 10 binden fazla eser sergilenecek

Daha önce Topkapı Sarayı'nda daha küçük bir silah müzesinin bulunduğunu vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti:

"Yeni müzemizde depolarımızdan çıkardığımız eserlerle 2 bin 500 parçayı sergileme şansına sahibiz. Darphane Külliyesi'ndeki bir diğer müzemiz, adı üzerinde olduğu gibi Darphane. Zira burayı restore ederken bu yapılarda sanayi devriminin çok önemli miras eserleriyle karşılaştık. Gerçekten Osmanlı toplumunun 19. yüzyılda dünyadaki bütün önde gelen ülkeler gibi darphanesi için sanayi devriminin üretmiş olduğu en modern cihazları almış olduğunu gördük. Bu cihazların tamamı restorasyon ve konservasyondan geçti ve 500 parçası buradaki bazı yapı unsurlarıyla birlikte sergileniyor."

İstanbul’da tarih yeniden kapılarını açıyor: 10 binden fazla eser sergilenecek

Darphane-i Amire'nin birinci binasında oluşturulan Harita Müzesi'nin 6 galeriden oluştuğunu aktaran Yıldız, burada tarihi haritaların bir arada sergilendiğini söyledi. Yıldız, 5 müzenin yanı sıra dönemsel sergilere ev sahipliği yapacak iki sanat galerisi ile Milli Saraylar Araştırma Merkezinin de yer aldığına dikkati çekti.

İstanbul’da tarih yeniden kapılarını açıyor: 10 binden fazla eser sergilenecek

Projenin son aşamalarından birinin Topkapı Sarayı Kütüphanesi olduğunu belirten Yıldız, hazırlıkları tamamlanmak üzere olan kütüphanenin ziyaretçilere hizmet vereceğini ve el yazması koleksiyonunun korunarak görülebileceği bir alan olacağını sözlerine ekledi.

İstanbul’da tarih yeniden kapılarını açıyor: 10 binden fazla eser sergilenecek

DARPHANE-İ AMİRE HAKKINDA

Topkapı Sarayı'nın birinci avlusunda yer alan Darphane-i Amire yapı topluluğunun temeli, 1727'de gerçekleştirilen imar faaliyetlerine dayanıyor. Sultan II. Mahmud dönemindeki genişletme çalışmalarıyla bugünkü görünümünü kazanan yerleşke, Osmanlı Devleti'nin para basım faaliyetlerine ev sahipliği yaptı.

Uzun yıllar farklı amaçlarla kullanılan ve bazı bölümleri bakımsız kalan yapı topluluğu, Milli Saraylar'a devredilmesinin ardından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden işlevlendirildi.

Darphane-i Amire'de oluşturulan 5 müze, Osmanlı'nın sanat, yazı, coğrafya, askeri teşkilat ve üretim tarihine ilişkin koleksiyonları aynı yerleşkede ziyaretçilerle buluşturacak. Milli Saraylar Porselen, Hüsn-i Hat, Esliha-i Hümayun, Darphane ve Endüstri Araçları ile Harita müzeleri, farklı koleksiyonları aynı yerleşkede bir araya getiriyor. Yaklaşık 5 bin porselen, 2 bin hat eseri, 2 bin 500 silah, 500 endüstri objesi ve 110 haritadan oluşan seçki, saray koleksiyonlarının sanat, bilim, askeri tarih ve üretim kültürü bakımından taşıdığı çeşitliliği yansıtıyor. Eserler, tarihi yapılarla bütünleşen özel vitrinler ve tematik sergileme alanlarında sunuluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tarih hırsızlarına sınır kapısında ağır darbe: 7 binden fazla tarihî eser son anda kurtarıldı
Kültepe’de 78 yıllık kazı tarihinde bir ilk: 2 bin yılı aşkın geçmişe sahip mozaik döşemeli yapı gün yüzüne çıkarıldı!
ETİKETLER
#Topkapı Sarayı
#Yasin Yıldız
#Darphane-i Amire
#Milli Saraylar İdaresi
#Hat Müzesi
#Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.