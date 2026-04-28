Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Kapadokya dünya sahnesine çıkıyor: Go Türkiye'nin mini dizisi yayında!

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) Go Türkiye markası altında hayata geçirilen ve dünya çapında büyük ses getiren 1,44 milyar izlenmeli “An Istanbul Story”nin devamı niteliğindeki yeni mini dizi “Cappadocia Fairytale” dijital platformlarda izleyiciyle buluştu.

28.04.2026
saat ikonu 10:38
ve ’ın rol aldığı, Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde geçen yapımın reklamları 25 ülkede 15 dilde eş zamanlı olarak yayınlanmaya başladı.

Kapadokya dünya sahnesine çıkıyor: Go Türkiye'nin mini dizisi yayında!

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın rol aldığı, Kapadokya'da geçen ve küresel tanıtım hedefleyen 'Cappadocia Fairytale' adlı yapımın reklamları 25 ülkede 15 dilde yayınlanmaya başladı.
'Cappadocia Fairytale' isimli yapım, daha önce küresel ölçekte 2,35 milyar reklam gösterimi ve 1,44 milyar izlenme rakamına ulaşan 'An Istanbul Story' projesinin devamı niteliğinde.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya, Türkiye'nin destinasyonlarının küresel izleyiciyle buluşması hedefiyle serinin yeni bölümünde tanıtım yüzü olarak kullanılıyor.
Ay Yapım imzalı, Kemal Hamamcıoğlu'nun senaryosunu yazdığı ve Hilal Saral'ın yönettiği yapımda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Gülçin Kültür rol alıyor.
Go Türkiye, 'Cappadocia Fairytale' ile birlikte 'Antalya Gambit', 'İstanbul My Love', 'Hidden Lover' ve 'An Istanbul Story' gibi hikâye odaklı tanıtım projelerine yenisini ekliyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni nesil tanıtım stratejisinde hikâye anlatımını merkeze aldıklarını ve mini dizilerde yer almanın milli formayı giymek gibi olduğunu belirtti.
Kapadokya dünya sahnesine çıkıyor: Go Türkiye'nin mini dizisi yayında!

ULUSLARARASI ALANDA DİKKAT ÇEKİCİ BİR BAŞARI ELDE EDİLMİŞTİ

Daha önce Go Türkiye imzasıyla yayınlanan “An Istanbul Story”, küresel ölçekte 2,35 milyar reklam gösterimi ve 1,44 milyar izlenme rakamına ulaşarak uluslararası alanda dikkat çekici bir başarı elde etmişti. Dijital tanıtım dünyasında ses getiren proje, Türkiye’nin hikâye odaklı yeni nesil turizm iletişiminin en güçlü örneklerinden biri olarak öne çıkmıştı. Şimdi ise gözler Kapadokya’ya çevrildi.

Kapadokya dünya sahnesine çıkıyor: Go Türkiye'nin mini dizisi yayında!

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan eşsiz coğrafyası, peri bacaları, tarihi dokusu ve masalsı manzaralarıyla Kapadokya, serinin yeni bölümünde Türkiye’nin tanıtım yüzü oldu. İstanbul’da başlayan hikâyenin yeni başrolü Kapadokya olurken, “Cappadocia Fairytale” aracılığıyla Türkiye’nin destinasyonlarının güçlü hikâyeler aracılığıyla dünya izleyicisiyle buluşması hedefleniyor.

Kapadokya dünya sahnesine çıkıyor: Go Türkiye'nin mini dizisi yayında!

YÜKSEK PRODÜKSİYON KALİTESİ VE SİNEMATOGRAFİK ANLATIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Ay Yapım imzası taşıyan projede senaryo Kemal Hamamcıoğlu tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yanı sıra Gülçin Kültür’ün de rol aldığı yüksek prodüksiyon kalitesi ve sinematografik anlatımıyla dikkat çeken mini dizi “Cappadocia Fairytale”, Go Türkiye’nin uluslararası tanıtım vizyonunda yeni bir sayfa açıyor.

Kapadokya dünya sahnesine çıkıyor: Go Türkiye'nin mini dizisi yayında!

Go Türkiye, bugüne kadar hikâye odaklı tanıtım yaklaşımıyla “Antalya Gambit”, “İstanbul My Love”, “Hidden Lover” ve “An Istanbul Story” gibi dikkat çeken projelere imza attı. Sinematografik anlatımı merkeze alan bu yapımlar, Türkiye’nin farklı destinasyonlarını küresel izleyiciyle buluşturdu.

Kapadokya dünya sahnesine çıkıyor: Go Türkiye'nin mini dizisi yayında!

“MİNİ DİZİLERDE YER ALMAK MİLLİ FORMAYI GİYMEK GİBİ”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da projeye ilişkin değerlendirmesinde, “Turizm artık yalnızca bir destinasyon seçimi değil; bir hikâyeye dahil olma, bir duyguyu yaşama ve bir yaşam tarzını deneyimleme sürecidir. TGA ile birlikte yürüttüğümüz yeni nesil tanıtım stratejisinde klasik anlayışın ötesine geçerek hikâye anlatımını merkeze alıyoruz. ‘Antalya Gambit’, ‘İstanbul My Love’, ‘Hidden Lover’ ve ‘An Istanbul Story’ gibi projelerle güçlü bir seri oluşturduk. Mini dizilerde yer almak ise milli formayı giymek gibi. Kapadokya’da hayata geçirdiğimiz bu yeni yapımla Türkiye’nin destinasyonlarını küresel ölçekte daha etkili bir anlatımla tanıtmaya devam ediyoruz” dedi.

