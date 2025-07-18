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Kültür - Sanat
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 | Murat Makas

Kapadokya'da büyük değere dönüştü! Santimi 20 bin lira, turistler gözlerini ayıramıyor

Nevşehir'de üretilen bir vazonun 1 santimi 20 bin lirayı buluyor. Vazonun üzerindeki detaylar büyük beğeni topluyor. Seramik Atölyesi yetkilisi Emin Merteşe vazoda kullanılan altın detayını verdi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 15:17

'de üretilen bir vazo seramik sanatçılarının elinde adeta büyük değere dönüştü. Yaklaşık 150 santimi bulan vazonun santimi 20 bin liradan satılıyor.

Kapadokya'da büyük değere dönüştü! Santimi 20 bin lira, turistler gözlerini ayıramıyor

VAZODA 12 AYAR ALTIN KULLANDILAR

'da kurulan bir seramik atölyesinde yaklaşık 4 ayda üretilen 150 santim boyundaki vazoda 12 ayar kullandıklarını söyleyen Seramik Atölyesi yetkilisi Emin Merteşe "Bu ürünü üretmemiz yaklaşık dört ay sürüyor. Bu süre içerisinde 2 defa fırınlama aşaması var. Daha sonra çizimi boyaması ve tekrar fırın aşamalarından geçiyor. Bu ürünlerin üretilmesi çok zor ve riskli olduğu için profesyonel ustalar tarafından üretiliyor. Ürünler büyüdükçe işçilik ve kullanılan malzeme arttığı için ürünlerin fiyatları da artıyor. Yaklaşık 150 santim boyunda olan bu ürünümüzde 12 ayar altın kaplama kullandık. Kullanılan altın kaplama ürünü daha da değerli hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

Kapadokya'da büyük değere dönüştü! Santimi 20 bin lira, turistler gözlerini ayıramıyor

ÜZERİNDE DİKKAT ÇEKEN FİGÜRLER

Türkiye'nin önde gelen seramik sanatçılarından Saim Kolhan'ın koleksiyonlarına ev sahipliği yapan atölye, aynı zamanda yerel ustaların sanatsal dokunuşlarıyla da zenginleşiyor; Ahmet Kahraman'ın dantel desenleri, Özgür Özer'in Hitit motifleri ve Mustafa Çakır'ın ipek desenleri, Seramik'e farklı estetik kimlikler kazandırıyor. Özellikle Hitit motifleriyle hazırlanan tematik koleksiyonlarda geyik, keçi, ceylan ve fil figürleri gibi kadim semboller de yer alıyor. Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistler seramik atölyesinde seramik yapımını deneyimlerken, birbirinden ilginç koleksiyonları da yakından görme fırsatı buluyor.

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ETİKETLER
#altın
#nevşehir
#kapadokya
#sanat
#Seramik
#El Yapımı
#Hitit Motifleri
#Kültür - Sanat
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