Kapalıçarşı'nın çatısı yenilendi! İşte son hali

19 Eylül 2024 12:44 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 12:49

Dünyanın en büyük ve en eski alışveriş merkezlerinden Kapalıçarşı'nın çatısı yenilendi. Aslına uygun restorasyon sonrası görülmeye değer bir görüntü ortaya çıkarken, çatıdan İstanbul manzarasını izlemek isteyen turistler için turlar düzenlenmeye başladı.

Tarihi dokusu ve yoğun ticari hayatıyla turistlerin uğrak yeri olmaya devam İstanbul​'un sembol yapılarından Kapalıçarşı'da restorasyon çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 45 bin metrekarelik kapalı alanda, 3 bin 600 dükkan, 22 kapı ve 14 han bulunan, mimarisiyle dev bir labirenti andıran Kapalıçarşı​'nın çatısı yenilendi.

KEDİ YOLUNDA EŞSİZ MANZARA

"Kedi yolu" olarak adlandırılan çatıdan İstanbul manzarısını izlemek isteyen turistler için turlar düzenleniyor. Çatı üstündeki kedi yolunda eşsiz kent ve Boğaz manzarasını gören, dünyanın dört bir yanından gelen turistler, çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından da "Kapalıçarşı", "Süleymaniye", "İstanbul", "Eminönü" gibi etiketlerle paylaşıyor. Böylece Kapalıçarşı'nın bu çatıları tarihi yapının dünyaca tanınmasına katkı sağlıyor.

ALT VE ÜST YAŞ SINIRI VAR

Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, çatı turizmi fikrinin çarşının restorasyon süreciyle beraber oluştuğunu söyledi. Kurtulmuş, çatı yollarında düzenlenen turlara 15 yaş altındaki çocuklar ile 80 yaş üstündeki yetişkinlerin kabul edilmediğini, çıkmadan önce turistlere ferdi sigortalarının yapıldığını söyledi.

GELİR YİNE KAPALIÇARŞI İÇİN KULLANILIYOR

Acenteler vasıtasıyla organize edilen çatı turlarının onar kişilik gruplar halinde, yirmişer dakika sürdüğünü vurgulayan Kurtulmuş, projeye ilişkin güzel geri dönüşler aldıklarını kaydetti.

Kurtulmuş, "Gelen turistler çatıyı görüyorlar, çarşımızda da alışveriş yapıyorlar. Buradan resmi olarak alınan ücretler Kapalıçarşı'mızın ihyası için kullanılıyor." bilgisini verdi.