Mardin'de bulunan 3 bin yıllık tarihi yapı restore edilerek turizme kazandırıldı!

14 Eylül 2024 15:19 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 15:25

Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan 3 bin yıllık tarihi yapı, aslına uygun şekilde restore edilerek turizme kazandırıldı. Restorasyonu tamamlanan yapıda, yerli ve yabancı turistlere konaklama imkanı sunulurken, Mardin ve Midyat'a ait yöresel lezzetlerin tanıtımı da gerçekleştirilecek.

Tarihin ve Medeniyetin kesiştiği noktalardan birisi olarak kabul edilen Midyat’ta bulunan 3 bin yıllık tarihi yapı, aslına uygun şekilde restore edildi. Restorasyonu tamamlanan konak turizme kazandırıldı.

Farklı inanç ve kültürleri içerisinde barındıran Mardin’de turizm​ sektörü gün geçtikçe geliştiriliyor. Yılda ortalama 3 milyon turist alan Mardin’de yeni bir turizm​ durağı yapıldı.

Aslına uygun şekilde restore edilen MehmetBey konağı, yerli ve yabancı turistlerin konaklama durağı olacak. MehmetBey konağına gelen yerli ve yabancı turistlere, Mardin​ ve Midyat’ın yöresel lezzetleri tanıtılacak.

Tarihi yapı, turizme katılması için aslına uygun şekilde restore edildikten sonra açılışı gerçekleştirildi.

Konağın açılış törenine Midyat​ Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti Midyat​ İlçe Başkanı Atilla Yarış, Midyat​ İlçe Emniyet Müdürü Celal Özgür Öz, AK Parti Genel Merkez GK STHİB Başkan Yardımcısı Hasan Atasoy, Midyat​ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Selim Yıldız, Midyat​ Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Akkurt, Midyat​ ilçesinde faaliyet gösteren STK temsilcileri, Basın mensupları, İş İnsanları, Muhtarlar ve Midyat​ Belediye Başkan Yardımcıları katılım sağladı.