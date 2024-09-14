Mardin'de bulunan 3 bin yıllık tarihi yapı restore edilerek turizme kazandırıldı!
Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan 3 bin yıllık tarihi yapı, aslına uygun şekilde restore edilerek turizme kazandırıldı. Restorasyonu tamamlanan yapıda, yerli ve yabancı turistlere konaklama imkanı sunulurken, Mardin ve Midyat'a ait yöresel lezzetlerin tanıtımı da gerçekleştirilecek.
Tarihin ve Medeniyetin kesiştiği noktalardan birisi olarak kabul edilen Midyat’ta bulunan 3 bin yıllık tarihi yapı, aslına uygun şekilde restore edildi. Restorasyonu tamamlanan konak turizme kazandırıldı.
Farklı inanç ve kültürleri içerisinde barındıran Mardin’de turizm sektörü gün geçtikçe geliştiriliyor. Yılda ortalama 3 milyon turist alan Mardin’de yeni bir turizm durağı yapıldı.
Aslına uygun şekilde restore edilen MehmetBey konağı, yerli ve yabancı turistlerin konaklama durağı olacak. MehmetBey konağına gelen yerli ve yabancı turistlere, Mardin ve Midyat’ın yöresel lezzetleri tanıtılacak.
Tarihi yapı, turizme katılması için aslına uygun şekilde restore edildikten sonra açılışı gerçekleştirildi.
Konağın açılış törenine Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış, Midyat İlçe Emniyet Müdürü Celal Özgür Öz, AK Parti Genel Merkez GK STHİB Başkan Yardımcısı Hasan Atasoy, Midyat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Selim Yıldız, Midyat Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Akkurt, Midyat ilçesinde faaliyet gösteren STK temsilcileri, Basın mensupları, İş İnsanları, Muhtarlar ve Midyat Belediye Başkan Yardımcıları katılım sağladı.