Karadeniz müzik festivali başlıyor! Ünlü isimler dinleyicilerle buluşacak

28 Temmuz 2024 11:23 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 11:23

Karadeniz'in eşsiz doğal güzellikleri ve manzarasıyla, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatılacak.

Sinop Akliman mesire alanında gerçekleşecek olan Karadeniz müzik festivali, Sinoz Kozmetik sponsorluğunda gerçekleşecek.

Dört gün boyunca sürecek müzik festivalinde Duman, Emir Can İğrek, Dedublüman, Hayko Cepkin, Manga, Haluk Levent, Sefo ve birçok ünlü isim sahne alacak.

Sinoz Kozmetik, festival boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyerek katılımcılara keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor. Ayrıca, tanıtım stantlarıyla festival alanında yer alacak ve katılımcılara özel indirimler sunacak.