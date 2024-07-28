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Karadeniz müzik festivali başlıyor! Ünlü isimler dinleyicilerle buluşacak

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
28 Temmuz 2024 11:23 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 11:23
Karadeniz müzik festivali başlıyor! Ünlü isimler dinleyicilerle buluşacak

Sinop Akliman mesire alanında 8 - 11 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan Karadeniz müzik festivali, müzikseverlere unutulmayacak bir 4 gün sunacak.

Karadeniz'in eşsiz doğal güzellikleri ve manzarasıyla, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatılacak.

Karadeniz müzik festivali başlıyor! Ünlü isimler dinleyicilerle buluşacak - 1. Resim

Sinop Akliman mesire alanında gerçekleşecek olan Karadeniz müzik festivali, Sinoz Kozmetik sponsorluğunda gerçekleşecek.

Karadeniz müzik festivali başlıyor! Ünlü isimler dinleyicilerle buluşacak - 2. Resim

Dört gün boyunca sürecek müzik festivalinde Duman, Emir Can İğrek, Dedublüman, Hayko Cepkin, Manga, Haluk Levent, Sefo ve birçok ünlü isim sahne alacak.

Karadeniz müzik festivali başlıyor! Ünlü isimler dinleyicilerle buluşacak - 3. Resim

Sinoz Kozmetik, festival boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyerek katılımcılara keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor. Ayrıca, tanıtım stantlarıyla festival alanında yer alacak ve katılımcılara özel indirimler sunacak.

Karadeniz müzik festivali başlıyor! Ünlü isimler dinleyicilerle buluşacak - 4. Resim

 

Kaynak: tgrthaber.com
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