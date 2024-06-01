Kayıp Mısır Firavunu bulundu! 2. Ramses'in 3 bin yıllık gizemli mezarında ilk düğüm çözüldü

01 Haziran 2024 13:20 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 14:34

Otel değil müze! Osmanlı, Bizans ve Antik çağ kalıntılarıyla dolu

Otel değil müze! Osmanlı, Bizans ve Antik çağ kalıntılarıyla dolu

Arkeologların yıllardır Mısır'ı karış karış aradıkları 2. Ramses'in lahdine ait izler bulundu. 3 bin yıldır kayıp olan mezarlık arkeologları heyecanlandırdı. Ramses adlı Firavun'un milattan önce 1279 yılında tahta çıktı. En büyük Firavun olarak kayıtlara geçen Ramses, öldüğünde ise kendisiyle beraber tüm mal varlığı gömüldüğünden mezarını eşsiz yapmak istedi.

KAYIP MISIR FİRAVUNU BULUNDU!

Ramses'e ait tüm eşyaların bulunduğu mezarlık ise karış karış aranıyor. Tüm Mısır'ı alt üst eden arkeologlar Ramses'in mezarının kalıntılarını bulduklarını açıkladı.

Lider olduğu yıllarda Mısır'ın gelişimine katkıda bulunan Firavun Ramses'in mezarına dair kalıntıları Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nde akademisyen ve araştırmacı olan Mısır bilimci Frédéric Payraudeau buldu.

Mısır'ın tam orta yerinde bulunan dini bir merkezin altında bulunan bir granitte 2. Ramses'e ait bilgiler yer alıyor. "2. Ramses'in kendisi" yazan figür 3 yıl sonra fark etti. Payraudeau, "Bu keşif, Krallar Vadisi'nin o dönemde yalnızca yağmalamaya değil, aynı zamanda cenaze eşyalarının sonraki hükümdarlar tarafından yeniden kullanıldığına dair yeni bir kanıt" dedi.