Tarihi İstanbul tünellerini en net halini TGRT Haber görüntüledi! Yeni keşfedilen gizli tünellerin sonu yok

31 May 2024 13:41 - Güncelleme : 31 May 2024 13:48

İstanbul'un fethinin 571. yılında İstanbul'un altından tarih fışkırdı. Tarihi tünellere dair ilk görüntüleri TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar, ekranlara getirdi. Bayar, tünelleri boydan boya dolaştı ve ayrıntılarla nelerin yer aldığını belirtti.

TARİHİ İSTANBUL TÜNELLERİNİ EN NET HALİNİ TGRT HABER GÖRÜNTÜLEDİ!

Sosyal medyada gündem olan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bulunan Rumeli Hisar'ın altındaki tünellerin gizemi gün ve gün ortaya çıkıyor. Gizli tünellere dair detaylar aktaran Bayar, tavanın alçaktan başladıktan sonra genişlediğini ifade etti. Tahliye yolu olarak kullanılan tünellerin içi adeta buz gibi olduğunu da açıklayan Bayar, tünelin önceliğinin askeri amaçlı olduğunun altını çizdi.

YENİ KEŞFEDİLEN GİZLİ TÜNELLERİN SONU YOK

Rumeli Hisar'ının tadilatı sırasında keşfedilen tüneli uzmanlar başlangıcındaki su birikintisiyle keşfetti. Ardından ilerlendikçe boydan boya sonu olmayan bir tünele rastlandı. 2 metreden başlayan tünelin uzunluğu daha sonra 3 metreye kadar çıkıyor. Deniz seviyesinden başlayan tünelin içinde su akıntısı var.