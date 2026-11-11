Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel tiyatroların faaliyetlerini desteklemek ve tiyatro sanatının ülke genelinde yaygınlaşmasını teşvik etmek amacıyla 2026-2027 sanat sezonuna yönelik destek kararlarını belirledi. Yeni sezon için ayrılan kaynak, bugüne kadar özel tiyatro projelerine tahsis edilen en yüksek destek miktarı oldu.

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HABERİN ÖZETİ Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan özel tiyatrolara rekor destek: 391 projeye 116 milyon lirayı aşan ödenek Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel tiyatroların faaliyetlerini ve tiyatro sanatının ülke genelinde yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla 2026-2027 sanat sezonunda 391 özel tiyatro projesine bugüne kadarki en yüksek ödenek olan 116 milyon 396 bin lira destek sağlama kararı aldı. Özel tiyatro projelerine ayrılan kaynak, önceki sezona kıyasla yüzde 20 artırılarak 116 milyon 396 bin liraya ulaştı. Yapılan toplam 449 başvurudan eksik belgeleri nedeniyle 52'si değerlendirme dışı bırakıldı ve incelenen 397 projenin 391'i desteklenmeye hak kazandı. Destek alan projelerin 244'ü profesyonel tiyatrolar, 67'si çocuk oyunları ve 80'i geleneksel tiyatro projelerinden oluştu. Destek programıyla sektörde kayıtlı istihdamın özendirilmesi, salonların faaliyet devamlılığı ve tiyatronun özellikle kalkınmada öncelikli bölgelere yayılması hedeflendi. Bakanlık, Türk tiyatrosunun gelişimi için daha fazla Türk oyun yazarına ait eserin tercih edilmesini desteklemeyi öncelikleri arasına aldı. Desteklenen projelere ait detayların Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesinde yayımlandığı bildirildi.

Bakanlığın özel tiyatro projelerine yönelik destek programına toplam 449 başvuru yapıldı. Eksik belgelerini belirlenen süre içerisinde tamamlamayan 52 özel tiyatronun başvurusu değerlendirme dışında bırakılırken 397 özel tiyatro projesi Değerlendirme Komisyonu tarafından incelendi.

ÖZEL TİYATROLARA AYRILAN KAYNAK YÜZDE 20 ARTIRILDI

Bakanlığın 2025-2026 sanat sezonundaki destek miktarına göre yüzde 20 artış sağlanan yeni sezon bütçesi, 116 milyon 396 bin liraya çıktı.

Değerlendirme Komisyonu, bugüne kadar dağıtılan en yüksek ödenek olan bu kaynağın üç farklı kategoride toplam 391 özel tiyatro projesine aktarılmasını kararlaştırdı.

Destek kapsamına alınan projelerin 244’ünü profesyonel tiyatrolar, 67’sini çocuk oyunları ve 80’ini geleneksel tiyatro projeleri oluşturdu.

Böylece değerlendirmeye alınan 397 projenin 391’i desteklenmeye hak kazanırken başvuruların yüzde 98,5’ine olumlu yanıt verilmiş oldu.

TÜRK TİYATROSUNUN GELİŞİMİNE VE KAYITLI İSTİHDAMA DESTEK

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel tiyatro projelerine sağladığı desteklerle sektörde kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve özel tiyatro salonlarının sanat hayatına katkısının artırılarak faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması amaçlandı.

Destek programıyla tiyatro sanatının başta kalkınmada öncelikli bölgeler olmak üzere ülke geneline yayılmasının teşvik edilmesi de hedeflendi.

Bakanlık, daha fazla Türk oyun yazarına ait eserin tercih edilmesini destekleyerek Türk tiyatrosunun gelişimine katkı sağlanmasını da programın öncelikleri arasında değerlendirdi.

Yeni sanat sezonunda desteklenmesine karar verilen özel tiyatro projelerine ilişkin ayrıntılı bilgilere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün www.guzelsanatlar.gov.tr adresindeki resmî internet sitesinden ulaşılabiliyor.