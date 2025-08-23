Malazgirt'in ruhu semalarda: Çelik Kanatları hayranlıkla izlediler!

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt kutlamaları çerçevesinde Çarho mevkiinde helikopter gösterileri nefes kesti. Ahlat ilçesindeki Millet Bahçesi 1071 Alparslan Otağında Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar Timi tarafından gerçekleştirilen gösteri heyecanlı anlar yaşattı.

HAYRANLIKLA İZLEDİLER

Vatandaşların yoğun ilgisinin olduğu gösteriyi 7'den 70'e herkes hayranlıkla izledi. 2 Skorsky helikopterin alan üzerindeki uçuşu ve jandarma personelinin gösterisi ilgiyle izlendi. Cep telefonu ile görüntülemeye çalıştıkları helikopterleri katılımcılar ayrıca el sallayarak selamladı.



Gösteriyi ailesiyle birlikte izlemeye gelen Yunus Nazlı, "Bugün ailece millet bahçesinde helikopter gösterilerini, üzüm salkımı gösterilerini izledik. Çok güzeldi, çok güzel etkinlikler hazırlamışlar. Ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen vatandaşlarla beraber eğlendik keyifli anlar yaşadık" dedi.