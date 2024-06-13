Merakla beklenen Marvel filmine yönetmen dayanmıyor: İkinci de gitti

13 Haziran 2024 11:29 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 11:34

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Hollywood Reporter, ayrılığın dostane olduğunu ve haftalar önce gerçekleştiği belirtiyor. Demange, projeden ayrılan ikinci yönetmen.

Marvel Studios'un patronu Kevin Feige, 2019'da San Diego Comic-Con'da kalabalığı şaşırtarak Oscar ödüllü aktör Mahershala Ali'nin Blade'de rol alacağını duyurmuştu.

Ali projede başrol oynayacak isim olarak kalmaya devam ediyor ve stüdyo filmi aceleye getirmek istemiyor.

50 yaşındaki Ali, bir Blade filminde başrol oynayan ikinci aktör olacka. Wesley Snipes, 2000'li yıllardaki Bıçağın İki Yüzü (Blade) üçlemesinde rol almıştı.

Blade, 2022 sonbaharında prodüksiyona girmeye hazırlanırken, 2020 yapımı Mughal Mowgli'yle (Mogul Mowgli) tanınan yönetmen Bassam Tariq farklılıklar nedeniyle filmden ayrılmıştı.

Henüz yapım aşamasına geçilemedi.

5 SENARİST ESKİTTİ

Marvel için Fantastik Dörtlü'yü (The Fantastic Four) kaleme alan senarist 39 yaşındaki Amerikalı Eric Pearson, projenin son taslağı üzerinde çalışıyor.

Daha önce Michael Green, Stacy Osei-Kuffour, Michael Starrbury, Beau DeMayo ve Nic Pizzolatto'nun da aralarında bulunduğu en az 5 yazar, filmin senaryosunu üstlenmişti.

VİZYON TARİHİ ERTELENEBİLİR

Marvel, Blade'in 7 Kasım 2025'te gösterime girmesini planlıyordu. Ancak stüdyo resmi olarak değiştirmemiş olsa da projenin bu tarihe yetişecek şekilde prodüksiyona başlaması giderek daha zor görünüyor.