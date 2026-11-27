Türkiye müzik sektörünün 40 yıllık telif mücadelesinde yeni bir dönem başladı. Türkiye’nin ilk ve en büyük müzik meslek birliği MESAM, 40. kuruluş yıl dönümünü yaklaşık 1.000 davetlinin katıldığı görkemli bir gala ve ödül töreniyle kutladı. Müzik dünyasının efsane isimleriyle yeni kuşağın aynı sahnede buluştuğu gecede 35 ödül sahiplerini bulurken, MESAM'ın telif gelirlerinde ulaştığı nokta da dikkat çekti. MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e yaptığı açıklamada, kurumun 5 yılda 86 milyon liradan 4 milyar liraya yaklaşan ticari hacme ulaştığını belirterek müzik sektöründeki büyük dönüşümü anlattı.

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HABERİN ÖZETİ MESAM'da 40 yıllık telif devrimi! 86 milyondan 4 milyar liraya uzanan başarı hikâyesi Türkiye'nin en büyük müzik meslek birliği MESAM, 40. kuruluş yıl dönümünü görkemli bir gala ve ödül töreniyle kutlayarak, 40 yıllık telif mücadelesinde elde ettiği önemli başarıları ve geleceğe yönelik vizyonunu paylaştı. MESAM, son 5 yılda 86 milyon liradan 4 milyar liraya yaklaşan bir ticari hacme ulaştı. Kurum, uluslararası telif gelirleri sıralamasında 32. sıraya yükselerek Yunanistan'ı geride bıraktı. MESAM 40. Yıl Gala Programı ve Ödül Töreni'nde 35 ödül sahiplerini buldu; ödüller sanatsal üretim, eserlerin kalıcılığı ve sektöre katkı kriterlerine göre verildi. MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül, dijital platformlarla yapılan mücadelelerde Türkiye'ye diğer ülkelere kıyasla farklı gelir paylaşımı uygulanmasına karşı çıkıldığını belirtti. Geleceğe yönelik yapay zeka teknolojileri hakkında da konuşan Ergül, korkmak yerine sunduğu kolaylıklardan istifade edilmesi gerektiğini vurguladı.

MÜZİK DÜNYASININ DEVLERİ 40. YIL GALASINDA BULUŞTU

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), 1986 yılında başlayan 40 yıllık fikri mülkiyet ve telif mücadelesini unutulmaz bir geceyle taçlandırdı. MESAM 40. Yıl Gala Programı ve Ödül Töreni, müzik sektörünün geçmişiyle geleceğini aynı çatı altında buluşturdu. MESAM'ın 40 yıllık yolculuğunu anlatan özel tanıtım filminin gösterimiyle başlayan gece, duygusal anlara sahne oldu. KARAF konseriyle müzik ziyafetine dönüşen gala programında arabeskten rap'e, poptan rock'a, halk müziğinden Türk sanat müziğine kadar farklı türlerin temsilcileri bir araya geldi.

ZEKİ MÜREN'DEN SEMİCENK'E, FAZIL SAY'DAN SAGOPA KAJMER'E...

Gecenin en dikkat çeken yönlerinden biri, Türk müziğinin farklı dönemlerine damga vuran isimleri aynı organizasyonda buluşturması oldu. Fazıl Say, Ahmet Selçuk İlkan, Yusuf Hayaloğlu, Toygar Işıklı, Hakkı Bulut gibi usta isimlerin yanı sıra Semicenk, Burak Bulut, Aydilge, Gazapizm ve Sagopa Kajmer gibi günümüz müziğinin öne çıkan temsilcileri de gecede yer aldı.

Zeki Müren, Mahzuni Şerif, Yıldırım Gürses, Yusuf Hayaloğlu ve Atilla Özdemiroğlu gibi Türk müzik tarihine iz bırakan sanatçılar da unutulmadı. Hayatını kaybeden sanatçıların ödülleri aileleri ve yasal temsilcileri tarafından teslim alındı.

MESAM 40. Yıl Ödülleri'nde popülerlik veya ticari ilişkiler yerine sanatsal üretim, eserlerin kalıcılığı, başarı ve sektöre katkı kriterlerinin esas alındığı belirtildi.

40. YILA ÖZEL 35 ÖDÜL SAHİPLERİNİ BULDU

Görkemli gecede üç ana kategoride toplam 35 ödül takdim edildi.

18 Başarı Ödülü: Güncel müzik üretimine ve sektördeki yüksek etkiye katkı sunan isimlere verildi.

13 Onur Ödülü: Türk müziğine ömür boyu katkıda bulunan sanatçıları onurlandırdı.

4 Teşekkür Ödülü: MESAM'ın kurumsal çalışmalarına destek veren kurum ve isimlere takdim edildi.

TELİF GELİRLERİNDE 86 MİLYONDAN 4 MİLYARA

MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e yaptığı açıklamada, kurumun 40 yıllık mücadelesini ve son yıllarda yaşanan dönüşümü anlattı. MESAM'ın ilk 35 yılında kurumsal kimliğini oluşturmak için mücadele ettiğini belirten Ergül, son 5 yılda ise önemli bir ivme yakaladıklarını söyledi.

Türkiye'nin uluslararası telif gelirlerindeki konumunun önemli ölçüde değiştiğini vurgulayan Recep Ergül, Uluslararası Yazar ve Besteciler Konfederasyonu (CISAC) verilerine göre Türkiye'nin 32. sıraya yükseldiğini ifade etti. Ergül, Yunanistan'ın geçmişte Türkiye'nin yaklaşık 10 katı telif geliri topladığını, son verilere göre ise Türkiye'nin bu ülkeyi geride bıraktığını belirterek şöyle konuştu:

"MESAM, 35 yıl boyunca kurumsal kimliğini oturtmaya çalıştı. Son 5 yıldır üyelerin gösterdiği kararlılık ve güçlü iradeyle kesintisiz görev yapan bir yönetim var. Telif hakları gelirleri bakımından dünyanın son 6 üyesinden birisiydik. 2025 çatı kuruluşumuz CISAC verilerine bakılırsa dünyanın 32. ülkesi olduk. Yunanistan eskiden yaklaşık 10 katımız telif topluyordu, şu an son verilere göre Yunanistan'ın üstünde konumlanmış durumdayız. MESAM Türkiye'deki müzik meslek birliklerinin amiral gemisi. 40 yıllık geçmişinde çok büyük bir mücadele yatıyor. Fikri mülkiyet bilincinin gelişimine öncülük yapan bir meslek birliğidir. İlklerin sancıları sıkıntılı olur ama bugün gelinen noktada 192 ülkede temsil edilen, 192 ülkeyi de Türkiye'de temsil eden son derece saygın ve güçlü bir kurum hüviyetinde."

"AYRIMCILIĞA İZİN VERMEDİK"

Müzik sektöründe dijitalleşmeyle birlikte telif haklarının en önemli gündem maddelerinden biri haline geldiğine dikkat çeken Ergül, YouTube ve Spotify gibi dijital platformlarla yürütülen süreçlere ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye diğer ülkelere kıyasla farklı gelir paylaşımı uygulanmasına karşı çıktıklarını belirten Ergül, OECD ülkelerine sunulan gelir paylaşımı koşullarının Türkiye için de geçerli olması gerektiğini savunduklarını ifade etti.

Ergül, dijital platformlarla yürütülen mücadeleyi şu sözlerle anlattı:

"Dijitalle ilgili tüm sorunlarımızı çözdük, YouTube, Spotify ve diğer mecralarla ilgili. Daha önce Türkiye'ye 3. dünya ülkesi muamelesi yapıyorlardı, buna asla izin vermeyeceğimizi ve bizim milli manevi değerlerimize saygılı olmaları gerektiğinin altını çizdik. OEDC ülkelerine yaptıkları gelir paylaşımlarının Türkiye'ye de yapılması yapması gerektiğini net bir şekilde söyledik. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Rekabet Kurulu, BDK hepsi yanımızda yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın otellerde yayımladığı genelgeyle beraber yüksek bir telif hacmine ulaştı. 5 yıl önce görevi 86 milyonla devralmışken, bugün 4 milyara yaklaşan bir ticari hacimden bahsediyoruz."

"YAPAY ZEKADAN KORKMAYACAĞIZ, SUNDUĞU KOLAYLIKLARDAN İSTİFADE EDECEĞİZ"

Müzik sektörünün geleceğini yakından ilgilendiren yapay zekâ teknolojileri de gecenin önemli gündem başlıkları arasındaydı.

Yapay zekânın müzik üretiminden telif haklarına kadar birçok alanda yeni tartışmaları beraberinde getirdiğini belirten Ergül, teknolojik dönüşümden korkmak yerine sunduğu imkânlardan yararlanılması gerektiğini söyledi.

Geçmişte plak, kaset ve CD gibi teknolojik gelişmelerin de müzisyenlerde endişe oluşturduğunu hatırlatan Ergül, bugün yapay zekâ konusunda da benzer bir sürecin yaşandığını ifade etti. Ancak mevcut sistemin eserlerin kullanımını daha kolay ölçülebilir ve kayıt altına alınabilir hale getirdiğine dikkat çeken Ergül, şöyle konuştu:

"45'lik plaklar, taş plaklar, ardından kaset, CD gelişimleri geçmişten günümüze müzisyenleri hep tedirgin etmiştir. Bugün de yapay zeka tehdit ediyor. Ancak bugünkü sistem daha ölçülebilir ve kayıt altına alınabilir bir sistem. Her kuruş telif adrese teslim, listeli bir şekilde geliyor. Eskiden böyle bir imkan yoktu. Yapay zeka konusunda tüm hazırlıklarımızı tamamladık, devletimiz de gerekli önlemleri alacak. Yapay zekadan korkmamıza gerek yok, yapay zekanın sunduğu kolaylıklardan istifade edeceğiz."