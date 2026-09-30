MESAM'dan Türkiye tarihinin en büyük telif dağıtımı: Üyelere 450 milyon lira

Türkiye’nin müzik alanındaki en köklü ve en büyük meslek birliği MESAM, 40. kuruluş yılında telif gelirlerinde önemli bir rekora imza attı.

MESAM tarafından gerçekleştirilen son dağıtım kapsamında eser sahiplerine 450 milyon lira telif bedeli ödendi. Kâr amacı gütmeyen kurum, elde ettiği gelir fazlası kapsamında 125 milyon liralık kambiyo gelirini de üyelerine dağıttı.

ZORLU DÖNEMDEN ULUSLARARASI YÜKSELİŞE

Geçmiş yıllarda yönetim tartışmaları, geçici yönetimler ve hukuki süreçlerle gündeme gelen MESAM, bir dönem dünya telif birliklerinin çatı örgütü CISAC üyeliğinden de çıkarılmıştı.

Recep Ergül başkanlığındaki yönetimin göreve gelmesinin ardından kurumsal yapılanma ve telif gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. Bu süreçte uluslararası ilişkilerini yeniden güçlendiren MESAM, CISAC’a yeniden kabul edilirken dünya sıralamasında da son sıralardan 37’nci sıraya kadar yükseldi.

MESAM’ın son yıllarda ulusal ve uluslararası alanda yaptığı lisanslama çalışmaları, karşılıklı temsil anlaşmaları ve telif gelirlerinin artırılmasına yönelik uygulamaları, kurumun gelirlerinde önemli artış sağladı.

450 MİLYON LİRALIK TELİF DAĞITIMI

MESAM’ın bugün gerçekleştirdiği 450 milyon liralık telif dağıtımı, sadece kurum tarihinin değil ülkemizde bugüne kadar yapılmış en yüksek telif dağıtımı olarak kayıtlara geçti.

MESAM’ın 40 yıllık tarihinde ulaşılan bu rakam, Türkiye’de müzik eser sahiplerinin telif gelirlerinin gelişimi açısından da dikkat çekici bir seviyeyi ortaya koydu.