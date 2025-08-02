Michael Jackson çorabı satışa çıktı! Rekor fiyat teklif edildi

Şarkılarıyla dünyayı kasıp kavuran dünyaca ünlü yıldız Michael Jackson'ın 1983 yılında giydiği elmas taşlarla süslü parlak çorabı, Paris'teki Drout Müzayede evinde gerçekleşen açık artırmayla satıldı.

Jackson’ın dans ederken ayakkabısının içinden kayan ve sahneye düşen bu çorap, pop kültürünün unutulmaz anlarından birine tanıklık etmişti. 25. yıl dönümü kutlamaları sırasında Motown’un televizyon programında sergilenen bu parça, Jackson hayranları için büyük bir nostalji değeri taşıyor.

9 BİN DOLAR'A SATILDI!

Çorap, Nice kentindeki 1997 konseri sonrasında, Jackson’ın soyunma odasının yakınında bir teknisyen tarafından bulunmuştu. Açık artırmayı gerçekleştiren müzayede evi temsilcisi Aurore Illy, çorabı “kült bir obje” olarak tanımladı. Öncesinde 3.000–4.000 euro (3.400–4.500 dolar) aralığında değer biçilen çorap, 7.688 euroya (8.822 dolar) satıldı.

Jackson’ın 1983’te ilk kez moonwalk yaptığı ikonik performansta giydiği eldiven, 2009 yılında Makao’daki bir kumarhane tarafından 350 bin dolara satın alınmıştı. O performans öncesinde kullandığı şapka ise 2023’te Paris’te 80 bin dolardan fazla bir bedelle alıcı buldu. 2009 yılında 50 yaşında hayatını kaybeden Michael Jackson hâlâ dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip.