Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

MİT, Nazım Hikmet gizliliğini kaldırdı! 'Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür...'

Milli İstihbarat Teşkilâtı (MİT) bir belgenin daha gizliliğini kaldırdı. Arşiv belgesinde, ünlü şair Nazım Hikmet’in imzası ile birlikte "1950" tarih notu ve Nazım Hikmet’in "Davet" şiirine ait dizeler yer alıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
MİT, Nazım Hikmet gizliliğini kaldırdı! 'Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür...'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 17:01
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 17:01

Milli İstihbarat Teşkilatı () bir belgenin daha gizliliğini kaldırdı. MİT, şair Nazım Hikmet'e ait olduğu değerlendirilen çizim, el yazısı ve imzayı taşıyan belgesi olarak yayımladı. MİT'in paylaştığı arşiv belgesinde, Nazım Hikmet'in imzası ile birlikte 1950 tarih notu ve Nazım Hikmet'in Davet şiirine ait dizeler yer alıyor.

MİT, Nazım Hikmet gizliliğini kaldırdı! 'Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür...'

Bilgi notunda, "Ünlü şait Nazım Hİkmete ait olduğu değerlendirilen çizim, el yazısı ve imzayı taşıyan arşiv belgesi" ifadeleri yer aldı.

MİT gizliliğini kaldırdı, sitesinde paylaştı: Nazım Hikmet'e ait olduğu düşünülüyor - 1MİT'in yayınladığı belge
Nazım Hikmet'in ünlü Davet şiirinin dizeleri şöyle:

MİT, Nazım Hikmet gizliliğini kaldırdı! 'Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür...'

"Dörtnala gelip Uzak Asyadan Akdenize bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim... Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benziyen toprak bu cehennem, bu cennet bizim...

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın yok edin insanın insana kulluğunu bu davet bizim...

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine bu hasret bizim."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | FETÖ'nün 'üst düzey mahrem imamı'na MİT destekli operasyon!
Akılalmaz oyun! MİT görevlisiyim diyerek kendisini işe aldırdı! Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu onlarca kişiyi dolandırdı
ETİKETLER
#mit
#şiir
#İmza
#Arşiv
#Nazım Hikmet
#Davet
#El Yazısı
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.