MSB Anıtkabir'in havadan 4 farklı döneminden fotoğrafını yayımladı: Değişim dikkat çekti
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
10 Kasım 2024 17:39 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 17:41
Anıtkabir'in 4 farklı zamana ait yayımlanan fotoğraflarında Ankara'daki değişim gözler önüne serildi. Milli Savunma Bakanlığı arşivden 1945, 1952, 1976 ve 2024 yıllarına ait fotoğrafları paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir'in dört farklı zamanına ait havadan görsellerini ilk kez yayımladı. Karelerde Anıtkabir'in etrafında şekillenen Ankara'nın değişimi dikkat çekti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Harita Genel Müdürlüğümüzün arşivinden Anıtkabir'in 1945, 1952, 1976 ve 2024 yıllarında havadan çekilmiş tarihi fotoğrafları. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."
Kaynak: tgrthaber.com