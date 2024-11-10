MSB Anıtkabir'in havadan 4 farklı döneminden fotoğrafını yayımladı: Değişim dikkat çekti

10 Kasım 2024 17:39 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 17:41

Anıtkabir'in 4 farklı zamana ait yayımlanan fotoğraflarında Ankara'daki değişim gözler önüne serildi. Milli Savunma Bakanlığı arşivden 1945, 1952, 1976 ve 2024 yıllarına ait fotoğrafları paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı​, Anıtkabir​'in dört farklı zamanına ait havadan görsellerini ilk kez yayımladı. Karelerde Anıtkabir'in etrafında şekillenen Ankara​'nın değişimi dikkat çekti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Harita Genel Müdürlüğümüzün arşivinden Anıtkabir'in 1945, 1952, 1976 ve 2024 yıllarında havadan çekilmiş tarihi fotoğrafları. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk​'ü bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."