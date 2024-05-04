Muş’ta 6. Lale Festivaline Japon sanatçı damga vurdu

04 May 2024 18:20 - Güncelleme : 04 May 2024 18:31

Muş’un Korkut ilçesinde düzenlenen 6. Lale Festivali, renkli ve coşkulu anlara sahne oldu. Festivalin en dikkat çeken anlarından biri, Japon sanatçı Yamada Tamaru'nun Muş Lalesi türküsünü Japonca seslendirmesiydi.

JAPONCA SESLENDİRDİ

Festival kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte sahneye çıkan Yamada Tamaru, Muş'un sembolü haline gelen laleleri temsil eden türküyü duygusal bir şekilde Japonca seslendirdi. Tamaru'nun performansı, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

VALİ ÇAKIR: DEĞERLERİMİZİ HATIRLIYORUZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muş Valiliği, Korkut Belediyesi ve Korkut Kaymakamlığı işbirliğiyle kentte doğal olarak yetişen, endemik bir tür olan Muş Lalesine dikkat çekmek için Lale Meydanı'nda düzenlenen festivalde konuşan Muş Valisi Avni Çakır, “Buraya atanmadan önce 'Burası Muştur Yolu Yokuştur' türküsü daha sonra da Muş Lalesi aklıma geldi. Korkut ilçesinde lale festivalini duyunca çok mutlu oldum. Değerli hemşehrilerim, sevgili kardeşlerim bu tür etkinlikler semboliktir ama anlamı ve çarpan etkisi çok büyüktür. Hem ilçedeki vatandaşları bir araya getirme, hem gurbetteki hemşehrilerimin memlekete gelmesi için güzel bir faaliyet. Unutmuş olduğumuz bazı değerleri hatırlama, kültürlerimizi, halk oyunlarımızı, folklorumuzu, türkülerimizi ve manileri bu tür etkinliklerde yaşatıyoruz. Bundan dolayı çarpan etkisi çok büyük. Bizde valilik olarak tüm başkanlarımızın her zaman yanındayız. Tüm kurum ve kuruluşlar olarak amacımız halkımıza hizmettir. ‘Halka hizmet Hakk’a hizmet’ düsturu olduğuna inanıyoruz ve bu uğurda da tüm ekiplerimizle beraber uyum içinde çalışıyoruz" dedi.

“LALE BİRLİK VE BERABERLİK ANLAMINA GELİYOR”

Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık ise ilçede düzenledikleri 6. Lale Festivalinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Lalenin bölgemizde ve ilimizde çok tarihi bir öneme haiz olduğunu belirtmek istiyorum. Lale, Osmanlı'da gönül birlikteliği, vefa ve ferahlık anlamına geliyor. İlçemizde bundan sonra da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muş Valiliği, İlçe Kaymakamlığı ile festivali her yıl düzenleyeceğiz. Allah'ın izniyle elimden gelen bütün hizmetleri yapacağıma ilçe halkımın huzurunda söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün folklor ekibi sahne alırken, vatandaşlar da halay çekerek günün tadını çıkardı. Festivalde sahne alan yerel sanatçılar, Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirdikleri festivalde Muş’un Fotoğraf Sanatçısı Adem Kapan da bir sergi açtı.

Türk Kızılay Muş Şubesi, festivale gelen vatandaşa çorba ve su ikramında bulundu.