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Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 10:17

Müze ve ören yerlerinde dijital dönüşüm için geri sayım: T.C. kimlik kartları müzekart olarak kullanılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Telekom heyetiyle Bakanlıkta gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye genelinde 216 müze ve ören yerini kapsayan dijital dönüşüm çalışmalarının geldiği aşamayı değerlendirdi. Yerli ve millî altyapıyla yürütülen çalışmaların 2026 yılı sonuna kadar tamamlanacağını belirten Ersoy, “Kültürel mirasımızı teknolojinin imkânlarıyla buluşturacak, ziyaretçilerimize daha hızlı, güvenli ve nitelikli bir deneyim sunacağız.” dedi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Müze ve ören yerlerinde dijital dönüşüm için geri sayım: T.C. kimlik kartları müzekart olarak kullanılacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 10:17

, müze ve ören yerlerinde yeni nesil ziyaretçi deneyiminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında heyetini Bakanlıkta kabul etti.

Müze ve ören yerlerinde dijital dönüşüm için geri sayım: T.C. kimlik kartları müzekart olarak kullanılacak

Görüşmeye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Nadir Alpaslan, Gökhan Yazgı ve Serdar Çam, Türk Telekom Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ebubekir Şahin, Kültür ve Turizm Bakanı Başdanışmanı Tayfun Topal, DÖSİM Başkanı Fatih Mehmet Özveren, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ferit Meftun Harmankaya ile Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Feyzullah Tecirli katıldı.

Görüşmede, ile Türk Telekom arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen çalışmaların mevcut durumu ve uygulama takvimi ele alındı. Bakan Ersoy, çalışmaların geldiği aşamaya ilişkin heyetten bilgi alırken sürecin bundan sonraki adımları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Müze ve ören yerlerinde dijital dönüşüm için geri sayım: T.C. kimlik kartları müzekart olarak kullanılacak

216 MÜZE VE ÖREN YERİNDE BÜTÜNLEŞİK DİJİTAL YAPI

Türkiye genelindeki 216 müze ve ören yerini kapsayan projeyle gişe operasyonlarından ziyaretçi hizmetlerine, veri güvenliğinden müze mağazalarına kadar uzanan bütünleşik bir dijital yapı kurulacak.

Yerli ve millî altyapıyla hayata geçirilecek yeni sistem kapsamında akıllı biletleme, çok kanallı dijital ödeme, yapay zekâ destekli veri analitiği, dijital ziyaretçi yönetimi, sesli rehber, dijital arşivleme, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamaları devreye alınacak.

Fiber altyapı, yaygın kablosuz internet sistemleri ve 5G entegrasyonuyla ziyaretçilere daha hızlı, güvenli ve nitelikli hizmet sunulması amaçlanıyor. Kültürel mirasa ilişkin stratejik veriler ise ülke sınırları içerisindeki yerli ve millî altyapılarda korunacak.

MÜZE MAĞAZALARI DA DÖNÜŞÜME DAHİL EDİLECEK

Dijital dönüşüm süreci yalnızca giriş ve biletleme sistemleriyle sınırlı kalmayacak. Müze mağazaları, kafeteryalar, satış alanları ve diğer ziyaretçi hizmetleri de yeni yapı kapsamında ele alınacak.

Müze mağazalarında geleneksel Türk el sanatlarından Türk kahvesi ve lokumuna, Türk halıcılığından geleneksel süsleme sanatlarına kadar Türkiye’nin kültürel değerlerini yansıtan ürünlere yer verilecek. Bakanlık tarafından belgelendirilen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatçılar ile geleneksel el sanatları ustalarından temin edilecek ürünlerin yurt dışı satışlarının da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Müze ve ören yerlerinde dijital dönüşüm için geri sayım: T.C. kimlik kartları müzekart olarak kullanılacak

T.C. KİMLİK KARTLARI MÜZEKART OLARAK KULLANILACAK

Yeni sistemle birlikte kullanım süresi devam eden mevcut Müzekartlarda herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Kullanım süresi sona eren kartlarda ise T.C. kimlik kartları Müzekart olarak kullanılabilecek.
Vatandaşlar, e-Devlet veya mobil uygulama üzerinden Müzekart ücretini ödedikten sonra gişede sıra beklemeden kimlik kartlarını okutarak müze ve ören yerlerine giriş yapabilecek.

ÇALIŞMALAR 2026 SONUNDA TAMAMLANACAK

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

“Müze ve ören yerlerimizde hayata geçireceğimiz dijital dönüşüm çalışmalarının geldiği aşamayı Türk Telekom heyetiyle Bakanlığımızda değerlendirdik.

Türkiye genelinde 216 müze ve ören yerini kapsayan projenin uygulama takvimi ve bundan sonraki adımları hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Yerli ve millî altyapıyla hayata geçireceğimiz yeni sistemle akıllı biletlemeden dijital ziyaretçi yönetimine, veri güvenliğinden yeni nesil müzecilik uygulamalarına kadar pek çok alanda kapsamlı bir dönüşüm sağlayacağız.
2026 yılı sonuna kadar tamamlayacağımız çalışmalarla kültürel mirasımızı teknolojinin imkânlarıyla buluşturacak, ziyaretçilerimize daha hızlı, güvenli ve nitelikli bir deneyim sunacağız.”

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ETİKETLER
#Ebubekir Şahin
#Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
#Türk Telekom
#kültür ve turizm bakanlığı
#Nadir Alpaslan
#Kültür - Sanat
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