’My Dream’ sergisi sanatseverlerle buluşuyor

26 Eylül 2024 09:28 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 09:29

Kişisel heykel sergisi ’My Dream’, 25 Eylül’de açılışını yapacak olan Belarto Sanat Galerisi’nde sanatseverleri bekliyor.

Koleksiyonerlik ve sanatseverlik konusundaki tecrübesini Belarto Sanat Galerisi ile taçlandıran Avukat Berçem Akkoç, galerinin kapılarını 25 Eylül’de Özge Günaydın’ın kişisel sergisi ’My Dream’ ile açıyor. Sanatseverlere çağdaş sanatın yenilikçi örneklerini sunmak üzere kapılarını açan bu yeni mekân, Özge Günaydın’ın dikkat çekici kişisel sergisi ’My Dream’ ile sanatseverlerle buluşacak.

Belarto Sanat Galerisi, sergi etkinliklerinin yanı sıra atölye çalışmalarıyla da sanat izleyicisini buluşturmayı planlıyor. Ayrıca, sonbahar-kış döneminde, önemli sanat tarihçilerinin rehberliğinde sanat söyleşileri ve sertifika programlarıyla öne çıkıyor.

’Sanat iyileştirir’ mottosuyla yola çıktığını belirten Avukat Berçem Akkoç, sanatın iyileştirici, birleştirici ve ruha dokunan yönleriyle sanatseverlerin ve sanat izleyicilerinin yanında olacaklarını ifade etti. Heykel​, resim ve seramik atölyeleriyle sanatı hedef kitlelerle buluşturmayı amaçlayan Akkoç, özellikle küçük yaşta sanat sevgisi aşılamak için çocuk atölyeleri de düzenleyeceklerini vurguladı.

Zekeriyaköy’ün sakin atmosferinde konumlanan Belarto Art & Design, yerel ve uluslararası sanatçılara üretici bir platform sunarak sanat dünyasında yenilikçi projelerle öne çıkmayı amaçlıyor.

Yapılan açıklamaya göre; ’My Dream’, Özge Günaydın’ın hayallerinden ve bilinçaltındaki imgelerden esinlenerek oluşturduğu bir koleksiyon olarak dikkat çekiyor. Sanatçı, bu sergide izleyiciyi rüyaların soyut dünyasına davet ederek içsel yolculuklar, arzular ve hayal kırıklıkları üzerine düşünmeye çağırıyor. Özge Günaydın, serginin oluşum süreci hakkında şunları dile getirdi: "Hayallerimiz, genellikle gerçek dünyada ifade bulamayan duygu ve düşüncelerimizin en saf hali. ’My Dream’ sergisi, izleyiciyi bu hayalleri keşfetmeye ve bu imgelerin izini sürmeye davet ediyor."

Kişisel heykel sergisi ’My Dream’, 25 Eylül’de açılışını yapacak olan Belarto Sanat Galerisi’nde sanatseverleri bekliyor.