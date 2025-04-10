Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Öğrencilere sürpriz! Belediye otobüsünde bandolu konser

Uşak Belediyesi, üniversite öğrencilerine sınav öncesinde moral vermek amacıyla ilginç bir etkinliğe imza attı. Belediye bünyesinde yeni kurulan bando ekibi, öğrencileri ücretsiz taşıyan belediye otobüsünde mini bir konser verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 21:22
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 21:27

Uşak Belediyesi’nce üniversite kampüsüne giden öğrencilere motivasyon amacıyla belediye otobüsüne bando getirdi. Yeni kurulan Uşak Belediyesi Bandosu, üniversite hattında ücretsiz yolcu taşıyan belediye otobüsünde sergiledikleri performansla öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Öğrencilere sürpriz! Belediye otobüsünde bandolu konser

KEYİFLİ BİR YOLCULUĞA DÖNÜŞTÜ

Otobüse binen herkesin önce şaşkınlıkla ardından gülümsemeyle tepki verdiği etkinlikte Belediye Bandosu üyeleri birbirinden güzel ve coşkulu ezgileri dinleyicileri için sergiledi. Profesyonel müzisyenlerden oluşan 14 kişilik ekip yol boyunca enstrümanlarıyla neşeli şarkılara hayat verdi. Zaman zaman şarkılara eşlik eden zaman zamansa ritimlere kapılıp dans eden yolcular keyifli bir yolculuk yaparak sınav stresini atma şansı yakaladı.

Öğrencilere sürpriz! Belediye otobüsünde bandolu konser

ÖĞRENCİLERE SÜRPRİZ

Öte yandan ilk defa halka açık bir alanda performans sergileyen Belediye Bandosu yetenekleriyle ve zengin repertuvarlarıyla vatandaşlardan tam not aldı. Uşak’ta bu tarz etkinlikler olduğunu görmekten mutluluk duyduklarını ifade eden öğrenciler, müzikle güne başlamaktan çok büyük keyif aldıklarını söylediler. Kendileri için böyle bir sürpriz hazırlayan Başkan Yalım’a teşekkürlerini ileten öğrenciler, bu hoş sürpriz sayesinde sınav stresini attıklarını ve müziğin pozitif etkisiyle güne güzel başladıklarını ifade ettiler.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 13 üniversiteye yeni rektör, 4 ülkeye büyükelçi atandı!
Öğretmenler iş bıraktı, veliler okulu bastı: "Beğenmiyorsanız çocuğunuzu alın"

Sıkça Sorulan Sorular

BANDO TAKIMI NEDİR?
Bando takımı, genellikle üflemeli ve vurmalı çalgılardan oluşan bir müzik topluluğudur. Orkestralardan farklı olarak, bandolar genellikle açık havada, özellikle geçit törenlerinde, törenlerde, spor etkinliklerinde veya festivallerde performans sergilerler. A
ETİKETLER
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.