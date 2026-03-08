Menü Kapat
TGRT Haber
Kültür - Sanat
Osman Hamdi Bey'in "Cami Kapısında" tablosu açık artırmaya çıkıyor: Verilen teklif belli oldu

Osman Hamdi Bey'in "Cami Kapısında" eseri Londra'da ilk kez açık artırmaya çıkıyor. Bonhams tarafından düzenlenen müzayedede yer alan tablo için 3 milyon sterline kadar rekor bir satış fiyatı bekleniyor.

Osman Hamdi Bey'in
Osmanlı resim sanatının en kıymetli isimlerinden Osman Hamdi Bey'in "Cami Kapısında" (At the Mosque Door) isimli eseri, 25 Mart tarihinde 'da düzenlenecek bir ile yeni sahibini arayacak. Tablo, Bonhams müzayede evinin gerçekleştireceği "19. Yüzyıl Resimleri ve İngiliz Empresyonist Sanatı" başlıklı etkinlikte koleksiyonerlerin karşısına çıkacak.

Osman Hamdi Bey'in "Cami Kapısında" tablosu açık artırmaya çıkıyor: Verilen teklif belli oldu

Osman Hamdi Bey'in "Cami Kapısında" adlı eseri, 25 Mart'ta Londra'daki Bonhams müzayedesinde ilk kez açık artırmaya çıkacak ve 2-3 milyon sterlin değer biçiliyor.
Eser, 25 Mart'ta Londra'da Bonhams müzayede evinde düzenlenecek bir etkinlikte satışa sunulacak.
"Cami Kapısında" tablosu, 1895'te sanatçıdan doğrudan alındıktan sonra ilk kez açık artırmaya çıkacak.
Tablo için 2 milyon ile 3 milyon sterlin arasında bir değer biçiliyor.
Eserde Bursa Muradiye Camisi'nin ana giriş kapısı tasvir edilmiş olup, Osman Hamdi Bey kendini üç farklı figür olarak resmetmiştir.
Bonhams, 2019'da Osman Hamdi Bey'in "Genç Kadın Okurken" adlı eserini 6,6 milyon sterline satarak sanatçının en yüksek satış fiyatına ulaşmıştı.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

Osman Hamdi Bey'in önemli eserlerinden "Cami Kapısında (At the Mosque Door)", 25 Mart'ta Londra'da müzayedeye çıkacak. Eser, müzayede evi Bonhams'ta düzenlenecek "19. Yüzyıl Resimleri ve İngiliz Empresyonist Sanatı" müzayedesinde koleksiyonerlerin beğenisine sunulacak.

ESER İLK KEZ AÇIK ARTIRMAYA ÇIKACAK

Bonhams'tan yapılan açıklamaya göre, doğrudan sanatçıdan 1895 yılında satın alınan eser ilk kez açık arttırmaya çıkacak. Tablo için 2 milyon ile 3 milyon sterlin arasında bir değer biçiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bonhams'ın 19. yüzyıl resimleri direktörü Charles O'Brien, eserin Osman Hamdi Bey'in en dikkat çekici çalışmalarından biri olduğunu belirterek, tablonun hem ölçeği hem de ayrıntılarıyla sanatçının üslubunu güçlü biçimde yansıttığını ifade etti.

Osman Hamdi Bey'in "Cami Kapısında" tablosu açık artırmaya çıkıyor: Verilen teklif belli oldu

O'Brien, eserin çağdaş bir sokak sahnesini 15. yüzyıl Osmanlı cami mimarisine ait unsurlarla bir araya getirdiğini aktararak, tablonun Osmanlı'da bir sanatçının ortaya koyduğu oryantalist sanat anlayışını anlamak açısından önemli bir örnek olduğunu kaydetti.

"Cami Kapısında" tablosunda tasvir edilen mekanın Bursa'daki Muradiye Camisi'nin ana giriş kapısı olduğu ve Osman Hamdi Bey'in kendisini üç farklı figür olarak resmettiği belirtiliyor. Bonhams, 2019'da Osman Hamdi Bey'in "Genç Kadın Okurken" adlı eserini ise 6,6 milyon sterline satarak sanatçının müzayedelerde ulaştığı en yüksek satış fiyatına imza atmıştı.

Paris'te Gustave Boulanger ve ünlü oryantalist ressam Jean-Leon Gerome'un etkisi altında eğitim alan Osman Hamdi Bey, Osmanlı ile Avrupa sanat dünyası arasında köprü kuran sanatçılar arasında gösteriliyor.

Osman Hamdi Bey, 1881'de müdürlüğüne getirildiği İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde (Müze-i Hümayun) Türk müzeciliğinin temelini attı ve 1884'te yürürlüğe giren "Asar-ı Atika Nizamnamesi" ile de tarihi eserlerin yurt dışına çıkarılmasını yasaklayarak kültürel mirasın korunmasında tarihi bir rol oynamıştı.

