Sanat dünyası “kadınlar omuz omuza” projesinde buluştu

Memorial Sağlık Grubu ve İyi Niyet Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Kadınlar Omuz Omuza" projesi, bu yıl toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan özel video serisiyle kadınların gücüne ve toplumsal hayattaki etkisine dikkat çekti. Suzan Kardeşler, Aydilge, Zara, Hande Subaşı gibi ünlü isimler, proje için bir araya geldi.

Memorial Sağlık Grubu'nun dezavantajlı kadın gruplarına ve depremden etkilenen kadınlara yönelik mesleki destek amaçlı 2022 yılından beri düzenlediği "Kadınlar Omuz Omuza" projesi, bu yıl da gerçekleştirildi. Kadınların toplumsal rolünün güçlenmesine, görünürlüğünün artmasına ve ilham veren hikâyelerin çoğalmasına katkı sunmayı amaçlayan Kadınlar Omuz Omuza Projesi'nin bilinçlendirme filmleri, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen programla kitlelerle buluştu. Gösterimin ardından Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz ve projeye destek veren sanatçıların katılımıyla kadınların toplumsal etkisine odaklanan bir sohbet düzenlendi.

BİLİNÇLENDİRME FİLMLERİ YIL BOYU KİTLELERLE BULUŞACAK

Proje kapsamında Ahu Sungur, Aydilge, Atiye, Hande Subaşı, Özge Borak, Suzan Kardeş, Zara ve Tanju Babacan başta olmak üzere sanat, müzik ve televizyon dünyasının sevilen isimleri, kadınların toplumsal hayattaki dönüştürücü gücüne dikkat çekti. Kadınların toplumsal rolünün güçlenmesine, görünürlüğünün artmasına ve ilham veren hikâyelerin çoğalmasına katkı sunmayı amaçlayan Kadınlar Omuz Omuza Projesi'nin bilinçlendirme filmleri, yıl boyunca farklı mecralarda yayımlanarak geniş kitlelere ulaşacak.

"AMACIMIZ ÇOK DAHA FAZLA KADINA IŞIK TUTABİLMEK"

Kadınların güçlenmesi, bireysel bir başarı hikâyesinin de ötesinde, toplumsal dönüşümün temeli olduğunun altını çizen Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz projeyle ilgili, "Bizim için çok değerli çok özel bir gün. Emeğiyle, gücüyle, cesaretiyle hayatı daha güzel hale getiren bütün kadınlar için bu etkinlikleri düzenliyoruz. Kurum olarak istihdamımızın yüzde 70'i kadınlardan oluşuyor. Her seviyede ciddi bir oranda kadın katılımı var. Bu, yaptığımız işi çok daha değerli kılıyor. 2022 yılından bu yana İyi Niyet Derneği iş birliğiyle sosyal sorumluluk projesi başlattık. Adına ‘Kadınlar Omuz Omuza' ismini verdik. Projenin çıkış noktası dezavantajlı ve depremzede kadınlara istihdam desteği sağlamaktı. Bu sene itibariyle konsepti biraz değiştirdik. İstihdam öncesi istihdama giden yolu nasıl daha iyi hale getiririz düşüncesiyle kadınlara sağlık, psikolojik destek, mentorluk gibi destekler sunan bir program tasarladık. Amacımız kadınları iş hayatı öncesinde çok daha güçlü çok daha özgüvenli hale getirmek. Bu sayede topluma çok daha katma değer sağlamalarına arıcılık etmek. Ünlülerimizle birlikte farkındalık içerikleri hazırladık. Amacımız fark oluşturan ünlülerin verdiği ilhamla birlikte çok daha fazla kadına ışık tutabilmek. Ufak bir mesaj farkındalık oluşturabilir. Amaç bunu daha da yayabilmek" dedi.

BÜYÜK YIKIMA RAĞMEN YENİDEN AYAĞA KALKTI

6 Şubat depreminde Hatay Antakya'da olan ve ailesinden 50 kişiyi kaybeden 37 yıllık ebe Filiz Atay, 6 Şubat depreminde yaşanan büyük yıkıma rağmen yeniden nasıl ayağa kalktığını anlattı. "6 Şubat depreminde Antakya'da yaşıyordum ve Antakya'dan hiç ayrılmamıştım. Depremde Antakya dümdüz oldu. Mecburen ikinci günü Ankara'ya gittik. 3 yıldır da Ankara'da yaşıyorum" diyen Atay, bir akrabasın aracılığıyla Memorial'ın depremzedelere destek sağladığını öğrenerek hastanede işe başladığını söyledi. Atay, "18 Şubat'ta beni görüşmeye çağırdılar ama o sırada hiçbir kıyafetim yoktu, pijamalarla Ankara'ya gelmiştik. Görüşmeyi ertelemek zorunda kaldım ve 26 Şubat'ta görüştüm. 1 Mart'ta da göreve başladım. Çok kötü günlerdi. Ben eşim sayesinde hayattayım. Beni balkondan kurtardı. Çok zordu ama tabii ki ayakta durmak zorundayız. Ama çalışmaya başlamak bana gerçekten iyi geldi" dedi.

"KADIN DEĞİŞİRSE DÜNYA DEĞİŞİR"

Şarkıcı Zara, "Birbirimize sahip çıkmak, bu organizasyonu her yıl gelenek haline getirmek çok şık. Aslında kadınların ne kadar güçlü ve iyi olduğuyla ilgili ya da kadınları anmakla ilgili bir gün değil, verilen emeklerin hatırlandığı bir gün. Dolayısıyla omuz omuza çok güçlüyüz. Anadolu'muz bile ismini analarımızdan almış. Güzel kadınlarımızın el emeği göz nuru yetiştirdiği evlatları, en büyük eserleri. Dolayısıyla bir kadın değişirse dünya değişir" mesajını verdi.

"BİZİ DAHA GÖRÜNÜR KILDIKLARI İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Şarkıcı ve oyuncu Suzan Kardeş ise bu projenin devam ediyor olmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Bazı şeyler yarım kalabiliyor ama bu organizasyonu düzenleyen tüm ekibe binlerce kez teşekkür ediyorum. Çünkü bunun devamlılığının olması çok önemli. Burada sadece kadınlar omuz omuza değil bize yardım eden çok şahane adamlar da var. Bizi görünür kıldıkları için onlara da çok teşekkür ediyorum. Kadınlar günümüz, kadın günümüz kutlu olsun. Kendimizi güçlü, sağlıklı hissettiğimiz, ışık saçtığımız daha güzel günlerimiz olsun" dedi.

"KADINLARA GERÇEKTEN FAYDA SAĞLIYOR OLMAK MUTLULUK VERİCİ"

Toplumsal konulara duyarlılığıyla da bilinen şarkıcı ve söz yazarı Aydilge, "Bugün çok mutluyum. Bazen bu işler şova dönüşebiliyor. İçi boş, sadece ünlülerin görünürlüğünü sağlayan organizasyonlara dönüşebiliyor. Oysa bu proje gerçekten kadınlara dokunan, ihtiyaç sahibi kadınlara fayda sağlayan, hem iş anlamında hem maddi ve manevi anlamda imkan sağlayan bir proje. O yüzden işe yaradığımı, anlamlı bir şey yaptığımı hissediyorum. Buna katkı verebilmek beni mutlu ediyor. Ne yazık ki ‘Kadınlar bunu yapamaz, şunu yapamaz' diyen bir kitle var. Diyorlar ki kadınlar uçamıyor. Kanatlarını kırıp sonra ‘Uçamıyorlar ki' demek bana çok ahlaksızca geliyor. Kadınlar, siz kanatlarını kırsanız bile küllerinden doğan anka kuşu gibi yeniden uçabiliyorlar. Böyle bir projede yer almak beni o yüzden çok mutlu ediyor" diye konuştu.

"PROJEMİZ GİDEREK DEVLEŞTİ"

Projenin yapımcısı, organizatör Zuhal Ceran, "8 Mart yüzde 80-90 bu kültürün dışında yaşayan kadınların ciddi anlamda ihtiyaç duyduğu ve kendilerini ifade etmek istedikleri, etmeleri gereken çok anlamlı bir gün" diyerek, "Bugünü gerçek manasıyla onlara armağan etmek gerektiğini düşündüm ve bu projeler hayata geçti. Çok minnettarım. Çok değerli kadınlarımızla, göz önündeki kadınlarımızla çalıştık. Bu kıymetli kalpler, bu projeye varlığını koydular, hiç vazgeçmediler. Her yıl yaptığımızda giderek büyüdü ve devleşti" dedi.