Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Murat Makas

Osmanlı'nın 500 yıllık ilim geleneğine ışık tutan dev külliyat! Bakan Ersoy: Mazisine sahip çıkan istikbaline yön verir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye Çeviri ve Zeyilleri Projesi’nin açılışına katıldı. Bakan Ersoy, Osmanlı’nın 500 yıllık ilim hafızasına ışık tutan proje kapsamında 13 eserin 18 ciltlik dev bir külliyat hâlinde yayımlandığını belirterek çalışmanın tarihî ve kültürel miras açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Ersoy ayrıca, TÜYEK’in bugüne kadar 361 cilt ve 247 bin 95 sayfalık 275 eserden oluşan kapsamlı bir yayın koleksiyonunu kültür hayatına kazandırdığını ifade etti.

Osmanlı'nın 500 yıllık ilim geleneğine ışık tutan dev külliyat! Bakan Ersoy: Mazisine sahip çıkan istikbaline yön verir
Geçmişin ilmî birikimini geleceğe taşıyan önemli çalışmalardan biri daha kültür dünyasıyla buluştu. Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye ve Zeyillerini kapsayan külliyat kapsamında Rami Kütüphanesi’nde sergi açılışı ve panel düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Rami Kütüphanesi'nde Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye ve Zeyilleri'ni kapsayan külliyat kapsamında bir sergi açılışı ve panel düzenlendi.
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) tarafından dokuz yıl süren çalışma sonunda, 13 ayrı eserin 18 ciltlik külliyatı araştırmacıların hizmetine sunuldu.
Bu külliyat, Osmanlı'nın 500 yıllık ilim geleneğine ve entelektüel dünyasına ışık tutuyor.
TÜYEK, bugüne kadar yaklaşık 200 müellife ait eser yayımlayarak 361 cilt ve 247 bin 95 sayfalık 275 eserden oluşan bir yayın koleksiyonunu kültür hayatına kazandırdı.
Yayımlanan eserler, ilmî titizliği ve baskı kalitesiyle uluslararası çevrelerde de takdir görüyor ve dünyanın en büyük yazma eser portalı olan www.yek.gov.tr üzerinden e-kitap olarak erişime açık.
Kültürel mirasın korunmasının yalnızca fizikî eserlerle sınırlı olmadığını kaydeden Ersoy, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yazma eserlerin neşrinin tarihî hafızanın yeniden inşasında temel rol üstlendiğine dikkat çekti.

13 ESERLİK DEV KÜLLİYAT ARAŞTIRMACILARIN HİZMETİNE SUNULDU

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından dokuz yıl süren çalışma sonunda tamamlanan projeye ilişkin bilgi veren Ersoy, 13 ayrı eserin 18 ciltlik dev bir külliyat hâlinde araştırmacıların ve kültür dünyasının hizmetine sunulduğunu açıkladı.

Çalışmanın yalnızca isim ve tarihlerden oluşan bir eser olmadığını vurgulayan Ersoy, Osmanlı’nın entelektüel dünyasına dair canlı detayların da satır aralarında yer aldığını belirtti.

Ersoy, “Diyar diyar dolaşarak kütüphane kuran ulemânın ve devlet adamlarının heyecanına, o kitapların her bir sayfasını bir hazine gibi koruma arzusuna tanık oluyor; o günün şartlarında, bir el yazması esere kavuşabilmek için aylarca yol kat eden talebe ve âlimlerin çektikleri büyük çileleri ve gösterdikleri sabrı hissedebiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

500 YILLIK İLİM GELENEĞİNE IŞIK TUTUYOR

“Mazisine sahip çıkan istikbaline yön verir.” düsturunu hatırlatan Ersoy, projenin Osmanlı’daki ‘ilimde süreklilik’ anlayışının en somut örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Ersoy, “1300’lü yılların başından 1800’lü yıllara kadar uzanan bu 500 yıllık tarihî süreçte, bir medeniyetin zihin inşasına ve o zihni ayakta tutan ulemanın adanmışlığına şahitlik ediyoruz.” sözleriyle projenin tarihî önemine dikkat çekti.

Sergi ve panelin de bu köklü mirası farklı yönleriyle ele alma fırsatı sunduğunu kaydeden Ersoy, külliyatın özellikle Osmanlı ilim tarihi, medrese teşkilatı, kitap kültürü, tasavvuf çevreleri ve sosyal tarih alanlarında çalışan araştırmacılar için yeni kapılar aralayacağını dile getirdi.

İLİM VE İRFAN MERKEZLİ MEDENİYET ANLAYIŞI

Türk-İslam medeniyetinin ilim ve irfan merkezli bir anlayış üzerine yükseldiğini dile getiren Ersoy, bugün tanıtımı yapılan projenin bu köklü mirasın en önemli halkalarından biri olduğunu kaydetti.

“Bizler yalnızca şehirler kuran, topraklar fetheden, eserler inşa eden bir mazinin değil; aynı zamanda insanı, bilgiyi, ahlakı ve irfanı merkeze alan büyük bir fikir medeniyetinin vârisleriyiz.” diyen Ersoy, Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye’nin yalnızca bir biyografi eseri olmadığına dikkat çekti. Ersoy, tanıtımını gerçekleştirdikleri Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye Çeviri ve Zeyilleri Projesi’nin büyük ilim ve kitap medeniyetinin en kıymetli halkalarından birini günümüz okuyucusuyla buluşturan son derece önemli bir çalışma olduğunu ifade etti:

Bakan Ersoy, Taşköprülüzâde Ahmed Efendi’nin kaleme aldığı eserin, Osmanlı’nın kuruluşundan 19. yüzyıla kadar uzanan ilmî ve kültürel hareketin izlerini taşıdığını ifade etti.

TÜYEK 361 CİLTLİK DEV BİR KÜLLİYAT OLUŞTURDU

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının yürüttüğü çalışmalara da konuşmasında değinen Ersoy, kurumun klasik ilim ve kültür mirasının korunmasında önemli görev üstlendiğini söyleyerek şunları kaydetti:

“Alanında dünyanın en büyük ve yetkin kuruluşu olan TÜYEK bugüne kadar klasik ilim, kültür, tarih, edebiyat, tasavvuf ve düşünce mirasımıza ait pek çok eseri yayıma hazırlamış; yazma eser kütüphanelerimizin raflarında, kataloglarında ve dijital kayıtlarında bulunan metinleri, nitelikli yayınlar aracılığıyla kültür hayatımıza kazandırmıştır.”

Yaklaşık 200 müellife ait eserlerin yayımlandığını belirten Ersoy, bugüne kadar toplam 361 cilt ve 247 bin 95 sayfalık 275 eserden oluşan kapsamlı bir yayın koleksiyonu oluşturulduğunu aktardı.

Ersoy, yayımların ilmî titizliği ve baskı kalitesiyle uluslararası çevrelerde de takdir gördüğünü ifade ederek “Bu yayınlar sadece geçmişe dönük bir arşiv çalışması değil, aynı zamanda bugünün ilim dünyasına sağlam kaynaklar sunan stratejik bir kültür hizmetidir.” değerlendirmesinde bulundu.

GEÇMİŞİN İLİM KANDİLLERİ YARININ ZİHİNLERİNİ AYDINLATSIN

TÜYEK Külliyatı’nın her geçen yıl daha da zenginleştiğini belirten Ersoy, eserlerin dünyanın en büyük yazma eser portalı olan www.yek.gov.tr üzerinden e-kitap olarak erişime açık olduğunu söyledi.

Projede emeği geçen akademisyenlere, mütercimlere ve yayın ekibine teşekkür eden Ersoy, “Bu emekler sadece bugünün değil, geleceğin ilim dünyasına da bırakılmış kalıcı hizmetlerdir.” sözleriyle emeği geçenlere teşekkür etti.

Ersoy, Türk-İslam kültür ve ilim dünyasına hizmet etmiş tüm isimleri rahmet ve minnetle andığını belirterek sergi ve panelin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

