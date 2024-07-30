Ryan Reynolds namı diğer Deadpool, sosyal medyadan paylaştı: Bunu sindirmek biraz zor

30 Temmuz 2024 09:12 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 09:13

Deadpool ve Wolverine'i bir araya getiren Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın başrollerinde olduğu film, 26 Temmuz'da vizyona girdi. ABD'deki ilk hafta sonunda 205 milyon dolar kazanan film, tüm zamanların en yüksek açılış hasılatı sıralamasında sekizinci sıradaki yerini aldı. Ayrıca film, yılın en iyi açılış hasılatını elde eden animasyon filmi Ters Yüz 2'yi de geride bırakmış oldu.

Filmde Deadpool karakterini canlandıran Ryan Reynolds da kırılan rekorun ardından sosyal medya hesabından filmle ve izlenmelerle ilgili bir paylaşım yaptı.

RYAN REYNOLDS: HERKESE TEŞEKKÜRLER

Yeşil Fener'in (Green Lantern) de yıldızı olan Ryan Reynolds, yaptığı paylaşımda, "Bunu sindirmek biraz zor. Ama bu hafta sonu filmi izlemeye giden herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

HUGH JACKMAN: DÜNYANIN 1 NUMARALI FİLMİ

Hugh Jackman da sosyal medyasında karakteri Wolverine'in "Dünyanın 1 numaralı filmi" yazan, çerçevelenmiş bir fotoğrafa baktığı bir resim paylaştı. Wolverine & Deadpool filminin dünyanın 1 numaralı filmi olduğunu belirten Jackman, izleyenlere teşekkür etti.