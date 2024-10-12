'Sanayinin Fazıl Say'ı'! Oto tamir ustası gündüz iş akşam müzik yapıyor

12 Ekim 2024 10:23 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 10:25

Elazığ sanayisinde oto tamir ve egzoz ustası olan Mehmet Akbulut, gündüzleri çalışıyor akşam düğünlerde org çalıyor. Kendinde müzik yeteneğini keşfeden Akbulut tamamen kulaktan duyma eser çaldığını belirtti. Mehmet Akbulut, sanayide "Sanayinin Fazıl Say'ı" olarak anılıyor.

Elazığ’da sanayide çalışan Mehmet Akbulut kendinde müzik​ yeteneğini keşfetti. Hem oto tamir hem de egzoz ustalığı yapan 46 yaşındaki Akbulut, mesleğe babasının yönlendirmesiyle 1988 yılında başladığını söyledi. Akbulut'un müziğe olan ilgisi, 1993 yılında bir parkta gençlerin org çaldığını gördüğünde başladı. O andan itibaren, bir org alarak hem müzik çalmaya başladı hem de sanayide tamir hayatına devam etti.

Yıllardır org çalan Akbulut, gündüzleri sanayide çalışırken, akşamları düğünlerde sahne alıyor. Akbulut, "Sanayinin Fazıl Say'ı" olarak anıldığını belirtti. Ayrıca nota bilgisi olmadan kulaktan müzik çaldığını dile getiren Akbulut, müzik tutkusuyla dolu hayatı birçok insana ilham vermeye devam ediyor.

TAMAMEN KULAKTAN DUYMA

Hem egzoz hem oto tamir hem de müzik işlerini yıllardır beraber yaptığını dile getiren Mehmet Akbulut, "1988'de babamın vasıtasıyla oto tamircilik, egzoz işine başladım. Okul ile sanayi​ arasında kalınca o dönemde sanayiyi tercih ettim ve işe başladım. 1993'e kadar çıraklık dönemlerimiz oldu. O tarihlerde Elazığ​'da gittiğim bir parkta gençler org çalıyordu. Orgu ilk gördüğümde beni çok cezbetmişti ve orada orga aşık oldum diyebilirim. Daha sonra bir düğün salonunda gördüm. Hatta izin alarak orga dokundum, o beni kendine aşık etti. O zaman bir tane org aldım. Ondan sonra kendi kendime sanayide orgla uğraşmaya başladım. Her uğraştıkça bir şeyler çıkarmaya başladım. Ardından orgu daha bir geliştirmeye başladım. Bu süre zarfı içerisinde müzisyen arkadaşım yoktu, tamamen kendi duygularımla kulaktan duyma bir şekilde öğrendim. Nota bilgim hiçbir şekilde yoktur" dedi.

"SANAYİNİN FAZIL SAY'I DİYENLER DE OLDU"

Sanatını icra ederken güzel övgüler aldığını belirten Mehmet Akbulut, "İnsanın kafaya koyup da yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Biz de uğraştık, çalıştık ve başardık. Allah'a şükürler olsun, hayatımızdan da memnunuz. Tabi ki zamanında eleştirenler de oldu. Eleştiren arkadaşlarımızdan ziyade sağ olsun bizi yücelten arkadaşlarımız da oldu. Sanayinin Fazıl Say'ı diyenler de oldu. Biz Fazıl Say'ın yanından bile geçemeyiz ama mutlu ediyor. Biz de kendimize göre sanatımızı icra ediyoruz" diye konuştu.

"SANAYİDE VE DÜĞÜNLERDE KENDİSİNİ BEĞENİYORUZ"

Sanayi esnafından Tezcan Meydanoğlu ise, "1983 yılından beri Elazığ sanayisinde esnafım. Mehmet beyi severiz, değerli bir arkadaşımızdır. Kendisi esnaftır, org çalmaya daha sonra başladı. Sanayide ve düğünlerde kendisini beğeniyoruz" şeklinde konuştu.