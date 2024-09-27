Funda Arar hayranlığı bunu da yaptırdı! Sanatçı jeste tepkisiz kalamadı

27 Eylül 2024 16:33 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 16:33

Antalya'nın Serik ilçesinde hayranı olduğu sanatçı Funda Arar'ın adını tarlaya yazan genç, Arar ile bir araya geldi. Funda Arar, "Sosyal medyada Atakan'ın sayesinde viral olduk. Tarlası bereketli olsun" dedi.

Funda Arar konserine gelen ve o günden sonra sanatçının hayranı olan çiftçi Atakan Şahin, geçtiğimiz günlerde tarlasına Funda Arar ismini yazdırmıştı. Arar hayranı olan çiftçi genç, Arar'ın ismini tarlaya yazmasının ardından sanatçı ile buluştu.

FUNDA ARAR VE HAYRANI SONUNDA BULUŞTU

Antalya'nın Serik ilçesinde hayranı olan sanatçı Funda Arar'ın ismini tarlasına yazdıran Atakan şahin isimli genç, sanatçıyla bir araya gelme şansı buldu. Funda Arar, hayranı olduğu genç ile çektiği videoda Şahin'e teşekkür ederek, "Atakan ile nihayet birlikteyiz. Sağ olsun bütün konserlerimize geliyor. Tüm Serik halkına da selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Sosyal medyada Atakan'ın sayesinde viral olduk. Tarlası bereketli olsun. Sosyal medyayı bir açtım, bir sürü mesajla karşılaştım. Ne oldu dedim. Şahaneydi, çok teşekkür ederim. Güzel bir anı oldu" açıklamasında bulundu.

2015 yılında gittiği Funda Arar konserinde sanatçıya hayran olan Atakan Şahin, bu yıla kadar hayranlığının günden güne arttığını belirtti. Funda Arar ile birkaç kez yan yana gelip fotoğraf çektirme şansı bulan genç çiftçi Atakan şahin, “Çiftçilikle uğraşıyoruz. Funda Arar'ın şarkılarıyla büyüdük, yaklaşık 10 yıldır hayranı olduk. Bendeki bu hayranlık, bugünlere kadar geldi. Hayranlığım, 2015 yılında Funda Arar'ın Serik'te bir konseri olmuştu, orada başladı. Konser verdiği yerlere gidiyordum. Daha sonra bu hayranlığımı göstermek için traktörle yazı yazıp farkındalık oluşturmak istedim." demişti.