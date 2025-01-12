Şarkıları müzikseverlerle buluştu: Özgün Müzikte Bir Portre: Ahmet Kaya!

12 Ocak 2025 23:02 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 23:17

"Özgün Müzikte Bir Portre: Ahmet Kaya" konserinde Ahmet Kaya'nın şarkıları seslendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1993 yılında kurulan İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, dinleyicilere güzel bir akşam sundu.

İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu tarafından Atatürk Kültür Merkezi​ (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda verilen konserde, Jülide Karan, Ezgi Eyüboğlu ve Mehmet Kılınç solist olarak yer aldı. Eyüboğlu, konser öncesinde yaptığı açıklamada, Ahmet Kaya'nın Türkiye'de birçok insan tarafından sevilen bir isim ve özgün müziğin öncülerinden olduğunu söyledi.

Konser için çok güzel eserlerin seçildiğini dile getiren Eyüboğlu, "Provalarımız da çok güzel geçti, hepimiz özenle hazırlandık. Eminim ki seyircilerimiz çok mutlu olacak bugün bizlerle." dedi.

Ahmet Kaya'nın şarkılarını seslendirmenin heyecan verici olduğunu ifade eden Eyüboğlu, "Onun yaptığı şeyi yapabilmeye çalışmak çok büyük emek istiyor. İnsanların vereceği tepki önemli. Güzel yorumlayabilecek miyiz diye düşündüm. Çok güzel bir deneyim olacak benim için." diye konuştu.

Solist Mehmet Kılınç, "Ahmet Kaya, nevi şahsına münhasır bir ses, kişilik ve ülkemizde özgün müziğin öncülerinden. Kendisinin bize bıraktığı mirası, güzel şarkılarını halkımızla buluşturuyor olmaktan ve bunu Bakanlığımızın bünyesinde yapıyor olmaktan çok mutluyum, gururluyum." ifadesini kullandı.

Dinleyicilere güzel bir akşam dileyen ve konsere büyük rağbet gösterildiğini belirten Kılınç, "Ahmet Kaya şarkıları, ülkemizde birçok kişinin bildiği şarkılar. 'Kum Gibi', 'Nereden Bileceksiniz?' gibi şarkılar çok fazla halkımız tarafından dinlenilmiştir ki ben de bu şarkıları dinleyerek büyüdüm." dedi.

"ÇOK KIYMETLİ BİR BESTEKAR "

Solist Jülide Karan ise Ahmet Kaya'nın şarkılarını çocukluğundan beri dinlediğini ve neredeyse bütün şarkılarını ezbere bildiğini ifade ederek, "Çok büyük duygular söz konusu. Yani o duyguların eşliğinde hem bize kazandırdıkları, öğrettikleri var hem de bakış açımızı biraz daha duygusal olarak değiştirmemize sebep oldu. Çok kıymetli bir bestekar, kıymetli bir müzisyen." dedi.

“İZLEYİCİSİ BİRAZ DAHA DUYGU DOLU GELİYOR”

Ahmet Kaya konserine gelen seyircilerin de çok kıymetli olduğunu vurgulayan Karan, "Ahmet Kaya izleyicisi biraz daha duygu dolu geliyorlar ve tüm şarkılara eşlik ediyorlar. Büyük bir koro oluyoruz. Bu tabii çok büyük bir heyecan, güzel bir duygu yani. Bizim için güzel, onlar için de eminim çok güzeldir." diye konuştu.

Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar'ın üstlendiği konserde, "Öyle Bir Yerdeyim ki", "Hani Benim Gençliğim", "Nereden Bileceksiniz", "Saza Niye Gelmedin", "Kum Gibi" ve "Şafak Türküsü"nün de aralarında bulunduğu şarkılar seslendirildi.