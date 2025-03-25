Sepultura, Epica, Radical Noise, Helak... Dark Sun Metal Festival, İstanbul'da fırtına gibi esecek

Metal müziğin önemli isimlerinden Sepultura, Epica, Radical Noise, Helak ve daha niceleri İstanbul'da metal müzik severlerle bir araya gelecek. Dark Sun Metal Festival'i 1-2 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Park’ta fırtına gibi esecek.

Epifoni ve URU iş birliğiyle düzenlenen "Dark Sun Festival", 1-2 Ağustos tarihlerinde KüçükÇiftlik Park’ta müzikseverlerle buluşacak. Festivalde; Brezilya’dan Hollanda’ya, Danimarka’dan Türkiye’ye uzanan geniş bir metal müzik fırtınası esecek. İlk gün, Türk metal sahnesinin dikkat çeken gruplarından Helak’ın performansıyla başlayacak. Ardından, Türkiye'nin önde gelen hardcore punk gruplarından Radical Noise sahne alacak.

BREZİLYA'NIN EFSANESİ SEPULTURA SAHNEDE

Festivalin ilk gününün finalinde ise Brezilya’nın efsanevi thrash metal grubu Sepultura, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. İkinci günün açılışını, Türkiye senfonik metal sahnesinin öncülerinden Knight Errant yapacak.

KAPANIŞ EPİCA'DAN

Daha sonra Danimarkalı sanatçı Amalie Bruun’un solo black metal projesi "Myrkur", dinleyicilerle buluşacak. Festivalin kapanışı ise sahne prodüksiyonu ve etkileyici vokalleriyle Hollandalı senfonik metal grubu Epica’ya emanet olacak.

"GİVE ME YOUR SOUL" GRAMMY'E ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

Heavy metal tarihinin karakteristik isimlerinden biri olarak gösterilen King Diamond ise 13 Temmuz'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde konser verecek. Alanında en üretken isimlerden King Diamond, Metallica ve Pantera gibi gruplardan Goatwhore gibi yükselen yıldızlara kadar pek çoklarını etkiledi. 45 yılı aşkın müzik kariyeriyle öne çıkan King Diamond'ın "Give Me Your Soul" parçası, Grammy'e aday gösterilmişti.