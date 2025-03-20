Sertap Erener'e dava şoku! Şarkıları kaldırılacak

Sertap Erener'in kendi şarkılarını kendi hesaplarından paylaşması başına iş açtı. Erener'in şarkılarının telif haklarını aldığını belirten şirket, içeriklerin kaldırılmasını talep etti.

Sertap Erener 21 yılın ardından 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne alarak yine çok konuşulmayı başarmıştı. 60 yaşındaki şarkıcı, kendi şarkılarını izinsiz bir şekilde paylaşmakla suçlandı.

SERTAP ERENER'İN ŞARKILARI SİLİNEBİLİR

Sabah'ın haberine göre, bir müzik yapım şirketi tarafından İstanbul Fikri Sinai Mahkemesine yapılan başvuruda, "Lal" ve "Sakin Ol" isimli albümlerin Sertap Erener tarafından dijital platformlarda paylaşıldığı ancak bu albümlerin telif haklarının kendilerine ait olduğu belirtildi.

Ünlü sanatçı Sertab Erener, sosyal medya hesabında kendi şarkılarını paylaştı. Erener'in şarkılarının telif haklarını aldığını belirten şirket, içeriklerin kaldırılmasını talep etti. Eğer şirket bu davayı kazanırsa Sertap Erener kendi şarkılarını silmek zorunda kalacak.

1980'lerde şarkıcılığa ilk atıldığında operayla uğraştı ancak operada beklediğini bulamayınca pop yapmaya karar verdi. Sertab Erener, 1990'ların başında Sezen Aksu'nun desteği ile adını duyurmaya başladı. İlk stüdyo albümünü Aksu'nun yanı sıra Uzay Heparı, Aysel Gürel ve Garo Mafyan gibi isimlerle birlikte hazırladı. Sakin Ol! adı verilen albüm, 1992'de yayımlandı. Sertab Erener, albüme adını veren şarkı ile ses getiren bir çıkış yaptı. Şarkının klibinde Aksu ve Uzay Heparı da oynayarak şarkıcıya destek oldu.