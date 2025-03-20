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 | Dilek Ulusan

Mauro Icardi ilk kez konuştu! Wanda Nara'yı bakın hangi hastalıkla suçladı

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, Wanda Nara ile çekişmeli süren boşanma davası ile sık sık gündeme geliyor. İlk kez Wanda Nara hakkında konuşan Icardi, "Kızlarıma zarar veren herkesin maskelerini düşürmek için son ana kadar savaşacağım" diyerek rest çekti

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Mauro Icardi ilk kez konuştu! Wanda Nara'yı bakın hangi hastalıkla suçladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 11:52

Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki velayet savaşları devam ediyor. Geçtiğimzi günlerde kızlarını almak için Wanda Nara'nın evine giden Mauro Icardi, polislerin müdahalesiyle karşılaştı. Mauro Icardi, velayet mücadelesinde sessizliğini bozduu ve Wanda Nara'yı mitomani (patolojik yalan söyleme) hastası olmakla suçladı.

ICARDI, EVİ BASTI, KIZI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki velayet savaşı büyüdü. İddialara göre; Icardi kızlarını almak istediği sırada Wanda Nara ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, küçük kızının ağlamasına dayanamayan Icardi, çocuğunu zorla götürmeye çalıştı. Bu sırada, Wanda Nara'nın asistanı ve olay yerine gelen polislere fiziksel müdahalede bulundu.

MAURO ICARDI'YE BİR DAVA DAHA

Olayın ardından Wanda Nara'nın avukatı, Mauro Icardi'nin agresif tavırlarını kayıt altına aldıklarını ve mahkemeye başvurduklarını açıkladı. Savcılık, yıldız futbolcu hakkında taciz ve şiddet suçlamalarıyla işlem başlatırken, mahkeme kızların anneleriyle kalmasına ve Icardi'nin eve girmemesine karar verdi.

Mauro Icardi harekete geçti! Wanda Nara İstanbul'a gitmemek için hüngür hüngür ağladı | TGRT Haber

MAURO ICARDI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Mauro Icardi, sessizliğini bozup sosyal medya hesabından daha önce zorlu bir boşanma süreci geçiren Johnny Deep'i paylaşarak, "Bana mı öyle geliyor, yoksa boşanma sırasında beni yalancı olarak nitelendirenler kayboldu mu? Ya da bir hafta önce söylenen yalanları nasıl çevireceklerini bilmiyorlar mı? Bana mı öyle geliyor, yoksa boşanmak istemediğim için bunu İtalya'da olduğumu söyleyenlerin argümanları kalmadı mı? Bana mı öyle geliyor, yoksa her zamanki gibi yalan bilgi alanlar, bu kadar çok uydurduktan sonra nereye gideceklerini bilmiyorlar mı?" dedi.

Wanda Nara’yı mitomani (patolojik yalan söyleme) hastası olmakla suçlayan Mauro Icardi, "Artık her şey resmi ve elimde karar var! Her zamanki gibi mitomani hastalarını ifşa etmek için birkaç gün sessiz kalmayı beklemek istedim. Birkaç hafta önce söylediğim gibi, 'alkışlayanlar olduğu sürece sirk devam eder.' Birçok palyaço yolda düştü ve gerçekler ortaya çıkıyor. Kızlarıma zarar veren herkesin maskelerini düşürmek için son ana kadar savaşacağım. İlk gün söylediğim gibi... Her şey için ve herkese karşı, doğru şeyleri yapmak için başım dik. Adalet sağlansın." dedi.

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