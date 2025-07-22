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 | Dilek Ulusan

Yeşilçam oyuncusu İhsan Gedik'in son hali ortaya çıktı! Fenomen Yazgül Bayat paylaştı

Türk sinemasında oynadığı kötü karakterle hafızalara kazınan İhsan Gedik'in son hali ortaya çıktı. İhsan Gedik'i ziyaret eden isim ise “Tek suçum güzel olmak” sözleriyle gündem olan Yazgül Bayat oldu.

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Yeşilçam oyuncusu İhsan Gedik'in son hali ortaya çıktı! Fenomen Yazgül Bayat paylaştı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 10:39

Yeşilçam filminde kötü adam rolleriyle beğeni toplayan İhsan Gedik son haliyle gündeme geldi. Son olarak İstiklal Caddesi'nde görüntülenen oyuncuyu fenomen Yazgül Bayat ziyaret etti.

İHSAN GEDİK'İN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Türk sinemasının yüzlerce filminde 'kötü adam' karakteriyle yer alan İhsan Gedik son haliyle yeniden gündem oldu.

Yeşilçam oyuncusu İhsan Gedik'in son hali ortaya çıktı! Fenomen Yazgül Bayat paylaştı

İhsan Gedik son olarak Beyoğlu'nda kitap satarak geçimini sağlıyordu. Gedik'i 'un programında “Tek suçum güzel olmak” sözleriyle ünlenen Yazgül Bayat ziyaret etti.

Yeşilçam oyuncusu İhsan Gedik'in son hali ortaya çıktı! Fenomen Yazgül Bayat paylaştı

YAZGÜL BAYAT, İHSAN GEDİK'İN SON HALİNİ PAYLAŞTI

Yazgül Bayat, Gedik’le birlikte çektikleri videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Değerli oyuncumuzu ziyarete geldik” notunu düştü.

Yeşilçam oyuncusu İhsan Gedik'in son hali ortaya çıktı! Fenomen Yazgül Bayat paylaştı

Öte yandan Gedik, geçtiğimiz yıllarda yeni nesil yönetmenlerin kendilerine film ya da dizilerde rol vermemesi hakkında ise, “Gençler sinemada kendi gruplarını kurdu, artık bizi çağırmıyor. Biz biraz geride kaldık. Çünkü diksiyon ve ezberimiz yoktu. O da sıkıntı yarattı. Yeni nesilden sadece Kenan İmirzalıoğlu’nu çok beğeniyorum." sözleriyle dikkat çekmişti.

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ETİKETLER
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