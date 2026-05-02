Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Safa Keser

Sinop'taki 3 tarihi yapı kütüphane oluyor

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop’ta tarihi yapıların korunması ve gençlerin nitelikli eğitim alanlarına kavuşması amacıyla hazırlanan "Kütüphane Dönüşüm Projesi"nin detaylarını paylaştı. Proje kapsamında Sinop Askerî Gazino, Tarihi Durakhan ve Gerze Yakupağa Konağı kütüphane olarak hizmete açılacak; Boyabat’a ise yeni bir kütüphane kazandırılacak.

Milletvekili Nazım Maviş, tarihi yapıların atıl kalmak yerine yaşatılmasının önemine dikkat çekerek; Sinop Askerî Gazino, Tarihi Durakhan ve Gerze Yakupağa Konağı’nın kütüphane olarak yeniden işlevlendirileceğini müjdeledi. Boyabat ilçesinde ise modern bir kütüphane binası için yatırım sürecinin başladığını belirten Maviş, bu projelerle kentin kültürel mirasının bilgiyle harmanlanacağını ifade etti.

Milletvekili Nazım Maviş, Sinop'taki üç tarihi yapının kütüphaneye dönüştürüleceğini ve Boyabat'ta yeni bir kütüphane binası yapılacağını duyurdu.
Sinop Askerî Gazino, Tarihi Durakhan ve Gerze Yakupağa Konağı kütüphane olarak işlevlendirilecek.
Boyabat ilçesinde modern bir kütüphane binası için yatırım süreci başladı.
Bu projelerle kentin kültürel mirası bilgiyle harmanlanacak.
Dijital platformların kontrolsüz kullanımının risklerine karşı kitap, bilgi ve kültürle bağın önemi vurgulandı.
Restorasyon sonrası kütüphaneler 7'den 70'e tüm vatandaşların hizmetine sunulacak.
Özellikle çocukların ve gençlerin gelişimi üzerinde duran Maviş, dijital platformların kontrolsüz kullanımının oluşturduğu risklere vurgu yaptı. Maviş, "Gençlerimizi sadece bugüne değil, yarına da hazırlamak zorundayız. Dijital dünyanın olumsuz etkilerine karşı en güçlü kalkan; kitapla, bilgiyle ve kültürle kurulan bağdır" dedi.

Proje ile bir yandan asırlık yapılar restore edilerek koruma altına alınırken, diğer yandan Sinop halkı için modern öğrenme alanları oluşturulacak. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmaların ardından kütüphaneler, 7'den 70'e tüm vatandaşların hizmetine sunulacak.

