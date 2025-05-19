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Kültür - Sanat
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 | Murat Makas

Sırrı halen çözülemedi, görenler tedirgince yaklaşıyor! Bir ilimizde esrarengiz kalıntı

Sivas'ta bozkırın ortasında fil sürüsüne benzetilen kalıntıların sırrı halen çözülemedi. Esrarengiz görüntüye sahip kayalar vatandaşları hayrete düşürüyor. Mahalle sakinleri yapı hakkında konuştu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 11:40

Uzun yıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye’de bazı bölgelerde eski yaşantılara ait kalıntılar ortaya çıkıyor. Birçok ilde yapılan araştırmalarda yeni bulgular ortaya çıkarılırken eski yapılar gizemliliğini koruyor. Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan kayalar görenleri hayrete düşürüyor. Güzeloğlan Mahallesi'nde tarım arazilerinin ortasında yer alan kayalar birçok kişi tarafından fil ailesine benzetiliyor.

Sırrı halen çözülemedi, görenler tedirgince yaklaşıyor! Bir ilimizde esrarengiz kalıntı

KAYALAR HAYRETE DÜŞÜRÜYOR

İlginç yapıya sahip olan kayaların incelenmesini talep eden mahalle sakinleri, boyları yaklaşık 5 metreyi bulan ilginç kayaların turizme kazandırılmasını bekliyor.

Sırrı halen çözülemedi, görenler tedirgince yaklaşıyor! Bir ilimizde esrarengiz kalıntı

SIRRI HALEN ÇÖZÜLEMEDİ

Mahalle sakinlerinden Adem Korkmaz, "Bunu çok merak eden oluyor. Bende doğa sevgilisi olarak doğaya meraklı olduğum için zaman zaman gelip burayı süzüyorum. Hayallerimi kurarak bir şeylere benzetmeye çalıştım. İki tane fil ve iki yavru fili andırıyor. Ufak tefek hayalini yapamadığım şeyler var içerisinde. Sadece biz değil diğer yabancı insanlardan da gelip buraya bakanlar, ilgi duyanlar oluyor. Fotoğraf çektiriyorlar. Henüz hala sırrı çözülebilmiş değil. Doğanın ortasında bir tepenin başında. Dikkat ederseniz alt taraftakiler doğal bir kaya üst taraftakiler ise kurma yapma kumla karıştırılmış gibi bir maddeyle yapılmış gibi duruyor. İlgililer baksınlar neyi andırıyor neyi temsil ediyor ne anlatıyor bizde bilmiyoruz" diye konuştu.

Sırrı halen çözülemedi, görenler tedirgince yaklaşıyor! Bir ilimizde esrarengiz kalıntı

"İKİ BÜYÜK, İKİ KÜÇÜK FİLE BENZİYOR"

Kayaların farklı simgelere benzediğini söyleyen Ahmet Gürbüz, "Araziye gidip gelirken görüyoruz. Büyüklerimden duyduğum kadarıyla, önce bu fili andırıyor. Gördüğümüz gibi, bu büyük iki tane yavru. İki tane büyük fil, iki tane de küçük fil. Bunlar bir şeyi andırıyor, kesinlikle andırıyor. Ama neyi andırıyor? İki büyük fil neyi andırıyor, iki küçük fil neyi andırıyor? Veya işte bu topaç neyi andırıyor? Kesinlikle bir şeyi andırıyor" şeklinde konuştu.

Sırrı halen çözülemedi, görenler tedirgince yaklaşıyor! Bir ilimizde esrarengiz kalıntı
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