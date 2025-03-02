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 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | Edip Akbayram hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Zatürre hastalığı sebebiyle iç kanama sonucu yoğun bakıma alınan ve tedavi gören sanatçı Edip Akbayram çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Akbayram'ın vefatıyla ilgili İstanbul İl Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'den açıklama geldi...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 20:01
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 20:24

Son dakika haberine göre, geçirdiği zatürre hastalığı sebebiyle iç kanama sonucu yoğun bakıma alınan ve 4 Ocak’tan bu yana tedavi gören sanatçı Edip Akbayram (75) çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

İstanbul İl Sağlık İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin değerli sanatçılarından Edip Akbayram, yaklaşık iki aydır tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sağlık ekiplerimiz tarafından kendisine en ileri düzeyde bakım ve tedavi uygulanmış olup, tüm çabalara rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DUYURDU

İstanbul İl Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkemizin değerli sanatçılarından Edip Akbayram, yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sağlık ekiplerimiz tarafından kendisine en ileri düzeyde bakım ve tedavi uygulanmış olup, tüm çabalara rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.

https://x.com/dr_aemreguner/status/1896245299871645834

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

Edip Akbayram, 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu. Henüz dokuz aylıkken çocuk felcine yakalandı. Çocukluğunu bu hastalığın pençesinde geçiren Edip Akbayram'ın müziğe tutkusu da çocukluk yıllarında başladı.

Akbayram o yıllar için "Haftalığımdan biriktirdiğim paralarla ünlü pop şarkıcılarının konserlerine gider, eve döndüğümde aynanın karşısında onların taklitlerini yapardım." demiştir. Çocukluk yıllarında bir orkestra kurdu ve amatör olarak evlerinin yakınındaki bir düğün salonunda çalıştı.

Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan'ın, Karacaoğlan'ın deyişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söylediler. İlk plağı Kendim Ettim Kendim Buldum'u da lise yıllarında yaptı. İlk plağını çıkardığı grubun adı Siyah Örümcekler'di. Plak da "Siyah Örümcekler-Gaziantep Orkestrası" ve "Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler" başlıkları altında iki farklı baskıyla çıktı.

Ünlü sanatçı Edip Akbayram entübe edildi! Edip Akbayram'ın sağlık durumu nasıl?

G.Antep'ten sonra Adana ikinci adresi oldu. Adana, Akbayram'ın kurduğu orkestrayla ilk kez sahneye çıktığı kenttir. Daha sonra burada "Beyaz Saray" adlı bir gazinoda çalışmaya başladı. 1968 yılında liseyi bitirip İstanbul'a gitti. Liseyi bitirdiği zaman hep öğrenmeyi istediği mesleğin, doktorluğun eğitimini almak için üniversite sınavlarına girdi ve diş hekimliğini kazandı. Fakat müzik ağır bastı ve bu meslekten vazgeçerek kendini müziğe verdi.

İstanbul'a geldikten sonra 1971'de Altın Mikrofon Yarışması'na katıldı. Âşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile birinci oldu. Satış rekorları kıran ve Altın Plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcuttur.

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Sıkça Sorulan Sorular

EDİP AKBAYRAM NERELİDİR?
29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu. Henüz dokuz aylıkken çocuk felcine yakalandı. Türk sanat camiasında çok sayıda ödüle layık görüldü. 2 Mart 2025'te yakalandığı hastalık sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
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#Kültür - Sanat
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