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 | Suat Vilgen

Edip Akbayram'dan üzen haber! Doktorları açıklama yaptı

Türk müziğinin usta isimlerinden Edip Akbayram, 9 Ocak’ta evinde düşerek iç kanama geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi görüyor. Doktorları sanatçının sağlık durumuna ilişkin sevenlerini üzen b ir açıklama yaptı.

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Edip Akbayram'dan üzen haber! Doktorları açıklama yaptı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 13:46
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 13:55

Evinde 9 Ocak'ta düşmeye bağllı iç kanama geçiren Türk müziğinin usta isimlerinden Edip Akbayram'ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ederken, sanatçıdan sevenlerini üzecek bir haber geldi. Akbayram'ın sağlık durumunun kötüleştiği bildirildi.

İKİ KEZ AMELİYATA ALINMIŞTI

Fenalaşmasının ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Edip Akbayram, 10 Ocak’ta 1 saat süren bir ameliyat geçirmişti. Yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçı, 13 Ocak’ta ikinci kez ameliyat olmuştu. 74 yaşındaki sanatçı, iç kanama teşhisiyle hastaneye yatırıldığından bu yana 53 gündür tedavi altındaydı. Doktorları, Akbayram’ın sağlık durumunun ağırlaştığını açıkladı.

KIZININ PAYLAŞIMI DUYGULANDIRMIŞTI

Tedavi sürecinin uzamasıyla birlikte, kızı Türkü Akbayram sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak babasının sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. “Henüz yoğun bakımdan çıkmadı. İkinci operasyon başarılı geçti. Entübe süreci devam edecek. Bir tık daha iyi. Biraz daha olumlu şu an her şey. Çok emin ellerde” sözleriyle duygularını dile getirmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

EDİP AKBAYRAM NERELİDİR?
29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu. Henüz dokuz aylıkken çocuk felcine yakalandı.
ETİKETLER
#yoğun bakım
#Magazin
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