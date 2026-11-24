Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Anadolu’nun tarihi ve kültürel zenginliğini çağdaş opera anlayışıyla Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor.

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HABERİN ÖZETİ Tarih ve müzik AKM sahnesinde buluşuyor! Dünya prömiyeri büyük ilgi gören "Edusa" operası yeniden perde açıyor İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Lidya Krallığı'nın son dönemini konu alan "Edusa" operasını Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneleyecek. Eserin bestesi Güldiyar Tanrıdağlı'ya, librettosu Prof. Dr. İskender Pala'ya, rejisi ise Caner Akın'a aittir. Opera, MÖ 6. yüzyılda Lidya Krallığı'nın son döneminde yaşanan siyasi mücadeleleri, Pers tehdidini ve insan ilişkilerini konu almaktadır. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetirken, koroyu Anıl Aydın hazırlamaktadır. Edusa karakterini dönüşümlü olarak Gülbin Günay ve Evren Işık Yasemin canlandıracaktır. "Edusa", 26 ve 28 Kasım ile 10 ve 12 Aralık 2026 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda dört temsil ile sahnelenecektir.

Bestesi Güldiyar Tanrıdağlı’ya, librettosu Prof. Dr. İskender Pala’ya ait eser; Lidya Krallığı’nın son döneminde yaşanan siyasi mücadeleleri, Pers tehdidini ve insan ilişkilerini müziğin anlatım gücüyle izleyiciye aktaracak.

ANADOLU’NUN KÖKLÜ UYGARLIĞI OPERA SAHNESİNDE

MÖ 6. yüzyılda ekonomik zenginliği, siyasi gücü ve başkenti Sard ile Anadolu tarihinin önemli uygarlıklarından biri olan Lidya Krallığı’nın son dönemini konu alan eser, tarihsel olayları evrensel değerler üzerinden ele alıyor.

Bir toplumun gerçek gücünün sahip olduğu topraklardan, zenginliklerden ve siyasi iktidardan çok, kuşaktan kuşağa aktardığı kültürel miras ve değerlerde saklı olduğu düşüncesinden hareket eden opera; adalet, toplumsal düzen ve etik değerler üzerinden uygarlıkların kalıcılığını sorguluyor.

TARİH VE SANAT ÇAĞDAŞ SAHNELEMEYLE BULUŞUYOR

Rejisör Caner Akın tarafından sahneye konulan eser, geleneksel opera anlatımını çağdaş ve deneysel sahneleme teknikleriyle buluşturuyor.

Dekor, kostüm, ışık ve video tasarımlarıyla zenginleşen prodüksiyon, Lidya’nın tarihsel dünyasını günümüz sahnesine taşırken izleyicilere görsel ve müzikal bir deneyim sunuyor.

GÜÇLÜ SANATÇI KADROSU AKM’DE BULUŞACAK

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını İbrahim Yazıcı’nın yöneteceği prodüksiyonun dekor ve görsel tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımını Cem Yılmazer, video tasarımını Aisha Hajiyeva, koreografisini ise Berk Sarıbay üstleniyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu’nu Anıl Aydın hazırlıyor.

Eserde Edusa karakterini dönüşümlü olarak Gülbin Günay ve Evren Işık Yasemin canlandıracak. Halludas rolünde Mert Süngü ve Ufuk Toker, Krezüs rolünde Göktuğ Alpaşar ve Gökhan Ürben, Namirek rolünde Nesrin Gönüldağ ve Asude Karayavuz, Kyros rolünde Yoel Keşap ve Hüseyin Likos, Solon rolünde Caner Akgün ve Kevork Tavityan, Karuna rolünde Barbora Hitay ve Deniz Likos sahne alacak.

Eserin geniş sanatçı kadrosunda Berk Dalkılıç, Bülent Külekçi, Alper Göçeri, Murat Güney, Kenan Dağaşan, Emre Güngör, Burak Kul, Talip Savranbaşı, Arda Durgut, Ufuk Karakoç, Efe Doğrukul, Bahadır Özkoca, Uğur Etiler, Okan Fidan, Mehmet Tükel Acar, Fuat Kılıç Aslan ve Mehmet Eminhan Turgut’un yanı sıra İstanbul Devlet Opera ve Balesi bale ve modern dans sanatçıları da yer alacak.

EDUSA DÖRT TEMSİLLE SANATSEVERLERİ AĞIRLAYACAK

Geçtiğimiz sezon dünya prömiyeri gerçekleştirilen ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi repertuvarında yerini alan “Edusa”, 26 ve 28 Kasım ile 10 ve 12 Aralık 2026 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.