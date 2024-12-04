Tavşanlı Höyüğü kazısında sürpriz keşif: 6 yıl önce kaybolan muhtarlık mührü bulundu

04 Aralık 2024 11:33 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 11:33

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki höyük kazılarında sürpriz bir bulgu ortaya çıktı. Kazı alanındaki yüzey araştırmaları sırasında bir mühür keşfedildi. Tesadüfen bulunan mührün 6 yıl önce kaybolan muhtarlık mührü olduğu anlaşıldı.

Kütahya​'nın Tavşanlı​ ilçesindeki höyük kazılarında ilginç bir keşif ortaya çıktı. Höyüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kazı çalışmaları sırasında 6 yıl önce kaybolmuş bir muhtarlık mührü tesadüfen bulundu. Mührün Subaşı Mahallesi'nin merhum muhtarı Mehmet Işık'a ait olduğu tespit edildi.

HAYVANLARINI OTLATIRKEN DÜŞÜRDÜ

2018 yılında hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Mehmet Işık'ın mührünün kaybolduğu ve yeni bir mühür bastırıldığı öğrenilmişti. Ancak kazılar, muhtarın vefatından kısa bir süre önce hayvanlarını höyük üzerinde otlatırken mührünü düşürdüğünü ortaya koydu.

YAKIN GEÇMİŞE DAİR SIRLARI DA AYDINLATIYOR

Bu dokunaklı buluntu, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Kullanıcılar, merhum muhtarın bu şekilde hatırlanmasının anlamlı olduğunu belirterek rahmet dileklerinde bulundu. Höyükteki kazılar, sadece binlerce yıllık tarihe değil, yakın geçmişe dair sırları da aydınlatıyor.

Tavşanlı Höyüğü'nde devam eden çalışmaların, bölgenin kültürel ve tarihi zenginliklerini ortaya çıkarmaya devam ettiği vurgulandı.