Ters Yüz 2 yılın rekorunu kırdı: 724 milyon dolarla Dune'u geçerek yılın en çok hasılat yapan filmi oldu

24 Haziran 2024 10:32 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 10:41

Vizyona giren Ters Yüz 2 animasyon filminin, ilk gün 85 milyon dolar hasılat yapması bekleniyor

Vizyona giren Ters Yüz 2 animasyon filminin, ilk gün 85 milyon dolar hasılat yapması bekleniyor

Disney ve Pixar'ın devam filmi "Ters Yüz 2", dünya çapında 724 milyon dolar hasılat yaparak yılın en yüksek gişe hasılatına ulaşan filmi oldu.

Film, sadece iki hafta sonunda elde ettiği bu başarıyla "Dune: Bölüm II"yi geride bıraktı.

Kuzey Amerika'da 355 milyon dolar, dünya genelinde ise 724 milyon dolar hasılat elde eden "Ters Yüz 2", hızla ilerlemeye devam ederse 2024'ün dünya çapında 1 milyar doları geçen ilk filmi olabilir.

ULUSLARARASI BAŞARI

"Inside Out" devam filmi, ikinci hafta sonunda 44 bölgeden 164,4 milyon dolar topladı ve yurt dışında toplam 369,2 milyon dolar kazandı.

Bu başarı, "Godzilla x Kong" ve "Dune Part 2"nin ardından yılın en büyük üçüncü uluslararası filmi olmasını sağladı.

En çok kazandıran pazarlar arasında Meksika (63,9 milyon dolar), Birleşik Krallık (29,2 milyon dolar), Kore (29 milyon dolar), Almanya (17,9 milyon dolar) ve Brezilya (17,3 milyon ) bulunuyor. Film, son büyük pazarı olan Japonya'da 1 Ağustos'ta gösterime girecek.

YAZIN GİŞE UMUTLARI

Sinema salonları, yaza yavaş bir başlangıç yapmış olsa da "Sessiz Bir Yer: Day One", "Despicable Me 4", "Twisters" ve "Deadpool & Wolverine" gibi filmlerle ivmenin devam etmesi bekleniyor.

PIXAR'IN BÜYÜK GERİ DÖNÜŞÜ

200 milyon dolara mal olan PG dereceli "Ters Yüz 2", Pixar'ı gişedeki durgunluğundan çıkarıyor.

Dünya çapında 32,2 milyon dolar hasılat elde eden "Ters Yüz 2", Imax'te en yüksek hasılat yapan dördüncü animasyon filmi oldu.