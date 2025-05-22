Topkapı Sarayı’nın 10 yıllık restorasyon sonrası has odaları kapılarını açtı

Topkapı Sarayı’nın Harem dairesinde yer alan 1. Ahmed ve 3. Ahmed Has Odaları, 10 yıl süren titiz restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı. Osmanlı saray mimarisinin en zarif detaylarını barındıran bu iki özel mekan, artık yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

Topkapı Sarayı’nın Harem dairesinde bulunan 1. Ahmed ve 3. Ahmed Has Odaları, 10 yıl süren kapsamlı restorasyonun ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu açılan bu iki özel mekan, hem mimari hem de sanatsal açıdan Osmanlı saray kültürünün nadide örneklerini barındırıyor.

PADİŞAHLARIN KULLANDIĞI ODALAR

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, odaların ziyarete açılmasının tarihi bir adım olduğunu belirterek, “Bizzat padişahların kullandığı bu odalar, dönemin tüm estetik anlayışını bir arada sunuyor. Bugün bu alanların yeniden halkla buluşması çok önemli bir aşamayı temsil ediyor” dedi.

SEDEF, ÇİNİ VE HAT SANATININ GÖZ ALICI DETAYLARI

Restorasyon sürecinde çinilerden sedef kakmalara, kalem işlerinden hat yazılarına kadar tüm detaylar orijinaline sadık kalınarak yenilendi. 1. Ahmed’in okuma odası olarak kullanılan Has Odası'nda, Sedefkar Mehmed Ağa’nın işçiliğiyle hazırlanan sedef kapaklar ve Kur’an-ı Kerim’den alınan hat yazıları öne çıkarken; 3. Ahmed’in “Yemiş Odası” ise Lale Devri’ne özgü Edirnekari süslemeleriyle dikkat çekiyor.

Yıldız, 1600’lü yıllardan kalma bu alanlarda yapılan her işlemin bilimsel yöntemlerle belgelendiğini belirterek, “Bu mekanlar sadece padişah daireleri değil; Osmanlı sanatının zirveye ulaştığı noktalardır. Barok, klasik ve natüralist üsluplar bir arada işlenmiş durumda. Özellikle sarayda nadir kullanılan yeşil çiniler buradaki ayrıcalığı yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİ İLGİSİ YOĞUN, HEDEF GÜNLÜK 10 BİN KİŞİ

Topkapı Sarayı’na yaz aylarında günlük ortalama 20 bin ziyaretçinin geldiğini, bunların yaklaşık 10 bininin Harem bölümünü gezdiğini belirten Yıldız, bu iki odanın da aynı yoğunlukta ilgi görmesini beklediklerini söyledi.

Ahmed ve 3. Ahmed Has Odaları, salı günleri hariç haftanın her günü 09.00–17.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Açılan yeni bölümlerle birlikte, artık 3 farklı padişaha ait yaklaşık 200 yıllık saray yaşamına tanıklık etmek mümkün hale geliyor.