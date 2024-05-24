Turizm dört mevsime yayılıyor! "Türkiye ve Dünya'da başarı hikayesi yazacağız"

24 May 2024 16:50 - Güncelleme : 24 May 2024 16:51

Sürdürülebilir turizm konusunda bir dönüşüm hikayesine imza atan “Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi (SENTRUM)” Projesi, yeşil destinasyon modelinin ikinci merkezini Ayvalık Küçükköy’den sonra İzmir’in tarihi Birgi Köyü’nde hayata geçiriyor.

Enerjisa Enerji, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Üniversitesi’nin ardından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) ortaklığı ile güçlenen SENTRUM Projesi ile İzmir’in tarihi Birgi köyü, Ayvalık Küçükköy’den sonra sürdürülebilir yeşil destinasyonun ikinci ve yeni merkezi olacak. Sabancı Vakfı ve HiltonSA Otelleri projenin destekçileri, Ödemiş Belediyesi ve Ödemiş Kaymakamlığı ise projenin yerel ortakları arasında yer alıyor.

TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK OLACAK

Yerel kalkınmanın destekleneceği İzmir’in Birgi köyü, kültürel ve doğal değerlerin korunduğu, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamaları ile bölge turizminin dört mevsime yayıldığı, akıllı rotalarla ziyaretçilerin seyahat deneyimlerini kişiselleştirebilecekleri bir sürdürülebilir yeşil destinasyon haline dönüştürülecek. SENTRUM Projesi kapsamında Birgi’de toplum temelli sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla, küresel olarak kabul görmüş standartların, destinasyonun özgün ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi ve sürdürülebilir turizmin desteklenmesi amaçlanıyor.

Projenin başlıca hedefleri arasında Birgi’de GSTC’nin (Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi) kriterleri ile uyumlu bir destinasyon dönüşümüne öncülük etmek, iklim risk değerlendirmesi ile mevcut ve gelecekte turizm destinasyonunu etkileyecek riskleri ve uyum tedbirlerini belirlemek, ziyaretçi taşıma kapasitesi çalışmasıyla Birgi’nin sosyal, çevresel, kültürel mirası üzerinde baskı yaratmayacak şekilde ziyaretçi planlaması yapmak, Birgi için bir markalaşma ve pazarlama stratejisi oluşturmak yer alıyor.

KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASLARIMIZ TANITILACAK

Yürütülen çalışmalar kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve gençlerin istihdam edilebilirliği, turizm meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine yönelik staj imkanlarının belirlenmesi gibi konularda mevcut durum analizlerinin yapılması, eylem planlarının hazırlanması ve kapasite geliştirme çalışmalarının yürütülmesi amaçlanıyor. Yürüyüş ve bisiklet rotalarının oluşturulmasının yanı sıra çevre dostu ulaşımın teşvik edilmesi, konaklama tesisleri ve kamu binalarında enerji etütleri yapılması planlanan SENTRUM modeli ile geçim kaynaklarına yönelik fırsatlar artırılırken Birgi’nin eşsiz kültürel ve doğal mirasının da tanıtımına odaklanılıyor.

SENTRUM projesinin hedefleri, bugüne kadar atılan adımlar ve bundan sonra Birgi’de yapılacaklar; Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar , UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Dr.Elif Balcı Fisunoğlu’nun katılımları ile 20 Mayıs 2024 tarihinde İzmir Birgi köyünde gerçekleştirilen basın toplantısında paylaşıldı.

"TÜRKİYE VE DÜNYA'DA BAŞARI HİKAYESİ YAZACAĞIZ"

Basın toplantısında konuşan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Enerjisa Enerji olarak, büyüyen Türkiye’ nin enerji dönüşümüne öncülük ediyoruz. Diğer yandan da iklim krizi başta olmak üzere dünyamızın ve ülkemizin sorunlarına amaçlar için ortaklıklar kurarak çözümün bir parçası olma isteğimizi faaliyet gösterdiğimiz her alanda tahahhüt ediyoruz. Daha İyi Bir Gelecek vizyonumuzun ışığında ülkemizin en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm sektörünün sürdürülebilir uygulamalar ve yenilenebilir enerji ile dönüşebileceğini SENTRUM ile daha önce Ayvalık Küçükköy’de ispat etmiştik. Sentrum projesi gerek farkındalık çalışmalarımız gerekse İşimin Enerjisi çatısı altında geliştirdiğimiz projeler ile taçlandı. Enerjisa Enerji olarak bundan sonra Birgi’de de paydaşlarımızla birlikte daha iyi bir gelecek için çalışmaya, Türkiye’ye örnek olmaya devam ederken, SENTRUM Projesi ile de Türkiye ve dünya ölçeğinde başarı hikayesi yazmaya devam edeceğiz” dedi.

"KALKINMANIN GÜÇLÜ MOTORU TURİZM"

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, “Turizm kalkınmanın güçlü bir motoru olabilir. Ancak aynı zamanda çevre üzerinde de ağır bir baskı oluşturabilir ve turistlerin ilgisini çeken doğal güzelliklerin göz ardı edilmesine neden olabilir. Bu nedenle, turizmden geçimini sağlayan bölge halkına sosyal ve ekonomik fayda sağlarken doğayı koruyan ve değer veren daha yeşil, daha sürdürülebilir modeller geliştirmek hayati önem taşıyor” dedi.