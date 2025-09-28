Menü Kapat
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Türk edebiyatının önemli şair ve yazarı Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti

Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında vefat etti. Bakiler'in bir sürede tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 13:46
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 15:33

Türk diline olan hassasiyetiyle tanınan usta ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bakiler'in cenaze programına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Türk edebiyatının önemli şair ve yazarı Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti

Özellikle "Şaşırdım Kaldım İşte Bilmem Ki Nemsin" isimli şiiriyle tanınan şair Yavuz Bülent Bakiler Türkçeye hakimiyeti ve milli duruşuyla sadece Türkiye değil tüm Türk dünyası tarafından sevilen bir şairdi.

Türk edebiyatının önemli şair ve yazarı Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti

VALİ GÜL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Valisi Davut Gül de X hesabından yaptığı paylaşımla Bakiler’in vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Gül, "Şair, yazar Yavuz Bülent Bakiler’in vefat haberini üzüntüyle aldık. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

https://x.com/gul_davut/status/1972221284609110333

Türk edebiyatının önemli şair ve yazarı Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti
ETİKETLER
#istanbul
#ölüm
#şair
#Yavuz Bülent Bakiler
#Yazar
#Türk Şiiri
#Kültür - Sanat
